Что приготовить на Пасху идеи / фото ua.depositphotos.com

Пасха - самый радостный и ожидаемый христианский праздник. В этот день заканчивается Великий пост и снимаются пищевые ограничения. Пасхальная трапеза богата различными мясными блюдами, вкусными салатами, блюдами из яиц и, конечно, вкусными куличами на десерт. В 2021 году Воскресение Христово празднуется 2 мая. До этого дня нужно определиться с праздничным меню.

Фаршированные крабовые палочки

  • Крабовые палочки - 100 г.
  • Сыр - 50 г.
  • Яйца - 2 шт.
  • Свежий огурец - 1 шт.
  • Майонез - 2 ст. л.
  • Зеленый лук по вкусу.

Яйца сварить вкрутую. Крабовые палочки аккуратно развернуть. Огурцы нарезать вдоль тонкими полосками. Яйца и сыр натереть на крупной терке. Смешать яйца, сыр и майонез, посолить по вкусу. На развернутую палочку крабовую палочку выложить полоску огурца и столовую ложку начинки. Завернуть на половину и снова положить полоску огурца и начинку. Завернуть все крабовые палочки. Каждую палочку разрезать на две части косым разрезом и украсить нарезанным зеленым луком.

Салат "Пасхальное яйцо"

  • Грудка куриная (отварная) - 1 шт.
  • Вареный картофель в мундире - 5 шт.
  • Лук - 1 шт.
  • Морковь - 1 шт.
  • Яйца - 4 шт.
  • Майонез - по вкусу
  • Соль - по вкусу
  • Перец черный - по вкусу
  • Перец болгарский - для декора
  • Петрушка - для декора
  • Масло растительное - 2 ст.л.

Читайте такжеАппетитные мясные ежики: как приготовить сытное блюдо в белом соусеЯйца, картофель и курицу отварить до готовности. Яйца разделить на белки и желтки и отдельно натереть в разные миски. Куриное филе нарезать кубиком. Картофель в мундире очистить и натереть на терке. Морковь натереть на терке, лук мелко нарезать. На сковороде с растительным маслом поджарить лук и морковь до золотистого цвета. 

В тарелку овальной формы первым слоем выложить картофель, нанести майонезную сеточку. Далее выложить мясо, желток, жареный лук с морковью. Каждый слой смазать майонезом и посолить. На верхний слой выложить тертый белок. Для декора вырезать из перца фигурки (бабочки, цветы, звезды, животные) и выложить на салат. Украсить петрушкой и поставить в холодильник на несколько часов.

Праздничные рецепты на Пасху / фото ua.depositphotos.com

Буженина в медовом маринаде

  • Свинина - 800 г.
  • Мед - 2 ст.л.
  • Горчица острая - 1 ч.л.
  • Зерна горчицы - 0,5 ч.л.
  • Горчица неострая - 1 ч.л.
  • Соевый соус - 4 ст.л.
  • Масло растительное - 2 ст.л.
  • Чеснок - 3 зубчика.
  • Соль - 1 ч.л.
  • Вода кипяченая - 100 мл.

Свинину промыть и подсушить на бумаге. Один зубчик чеснока нарезать на тонкие дольки, другие пропустить через пресс. Ножом сделать в свинине глубокие проколы со всех сторон. В каждый прокол поместить дольку чеснока. Мед подогреть в микроволновке, смешать с горчичными зернами и горчицей, соевым соусом и тертым чесноком. Перемешать маринад до однородности.

Свинину посолить и смазать маринадом со всех сторон. Завернуть в пищевую пленку и оставить мариноваться в холодильнике на 3 часа. Переложить в форму для запекания. Выпекать 15 минут при 200 градусах, затем перевернуть на другую сторону и оставить на 100 минут при 180 градусах. Периодически буженину нужно поливать оставшимся маринадом, тогда она будет сочнее.

Рецепт фаршированной курицы / фото ua.depositphotos.com

Фаршированная картофелем курица в духовке

  • Курица целая - 1 шт.
  • Картошка - 6 шт.
  • Лук  - 1 шт.
  • Сметана - 100 г.
  • Аджика - 3 ст.л.
  • Специи сухие.
  • Тимьян, чабрец по вкусу.

В миске смешать аджику или кетчуп, соль, специи для курицы. Этим соусом обильно смазать курицу со всех сторон и изнутри, оставить на 30 минут. Картофель и лук нарезать кубиками, смешать, добавить тимьян и соль. Куриную тушку плотно начинить картофельно-луковой начинкой. Края разреза скрепить зубочистками или кулинарной нитью.

Рукав для запекания с одной стороны плотно завязать. Фаршированную курицу выложить в рукав, полить остатками соуса и завязать рукав с другой стороны. Выложить рукав с курицей на противень. Выпекать 1,5 часа в духовке при температуре 200 градусов. Если рукав надуется в процессе запекания, проткнуть его иголкой.

Вам также может быть интересно:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Пулатова