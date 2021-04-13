Пасха - самый радостный и ожидаемый христианский праздник. В этот день заканчивается Великий пост и снимаются пищевые ограничения. Пасхальная трапеза богата различными мясными блюдами, вкусными салатами, блюдами из яиц и, конечно, вкусными куличами на десерт. В 2021 году Воскресение Христово празднуется 2 мая. До этого дня нужно определиться с праздничным меню.
Фаршированные крабовые палочки
- Крабовые палочки - 100 г.
- Сыр - 50 г.
- Яйца - 2 шт.
- Свежий огурец - 1 шт.
- Майонез - 2 ст. л.
- Зеленый лук по вкусу.
Яйца сварить вкрутую. Крабовые палочки аккуратно развернуть. Огурцы нарезать вдоль тонкими полосками. Яйца и сыр натереть на крупной терке. Смешать яйца, сыр и майонез, посолить по вкусу. На развернутую палочку крабовую палочку выложить полоску огурца и столовую ложку начинки. Завернуть на половину и снова положить полоску огурца и начинку. Завернуть все крабовые палочки. Каждую палочку разрезать на две части косым разрезом и украсить нарезанным зеленым луком.
Салат "Пасхальное яйцо"
- Грудка куриная (отварная) - 1 шт.
- Вареный картофель в мундире - 5 шт.
- Лук - 1 шт.
- Морковь - 1 шт.
- Яйца - 4 шт.
- Майонез - по вкусу
- Соль - по вкусу
- Перец черный - по вкусу
- Перец болгарский - для декора
- Петрушка - для декора
- Масло растительное - 2 ст.л.
Читайте такжеАппетитные мясные ежики: как приготовить сытное блюдо в белом соусеЯйца, картофель и курицу отварить до готовности. Яйца разделить на белки и желтки и отдельно натереть в разные миски. Куриное филе нарезать кубиком. Картофель в мундире очистить и натереть на терке. Морковь натереть на терке, лук мелко нарезать. На сковороде с растительным маслом поджарить лук и морковь до золотистого цвета.
В тарелку овальной формы первым слоем выложить картофель, нанести майонезную сеточку. Далее выложить мясо, желток, жареный лук с морковью. Каждый слой смазать майонезом и посолить. На верхний слой выложить тертый белок. Для декора вырезать из перца фигурки (бабочки, цветы, звезды, животные) и выложить на салат. Украсить петрушкой и поставить в холодильник на несколько часов.
Буженина в медовом маринаде
- Свинина - 800 г.
- Мед - 2 ст.л.
- Горчица острая - 1 ч.л.
- Зерна горчицы - 0,5 ч.л.
- Горчица неострая - 1 ч.л.
- Соевый соус - 4 ст.л.
- Масло растительное - 2 ст.л.
- Чеснок - 3 зубчика.
- Соль - 1 ч.л.
- Вода кипяченая - 100 мл.
Свинину промыть и подсушить на бумаге. Один зубчик чеснока нарезать на тонкие дольки, другие пропустить через пресс. Ножом сделать в свинине глубокие проколы со всех сторон. В каждый прокол поместить дольку чеснока. Мед подогреть в микроволновке, смешать с горчичными зернами и горчицей, соевым соусом и тертым чесноком. Перемешать маринад до однородности.
Свинину посолить и смазать маринадом со всех сторон. Завернуть в пищевую пленку и оставить мариноваться в холодильнике на 3 часа. Переложить в форму для запекания. Выпекать 15 минут при 200 градусах, затем перевернуть на другую сторону и оставить на 100 минут при 180 градусах. Периодически буженину нужно поливать оставшимся маринадом, тогда она будет сочнее.
Фаршированная картофелем курица в духовке
- Курица целая - 1 шт.
- Картошка - 6 шт.
- Лук - 1 шт.
- Сметана - 100 г.
- Аджика - 3 ст.л.
- Специи сухие.
- Тимьян, чабрец по вкусу.
В миске смешать аджику или кетчуп, соль, специи для курицы. Этим соусом обильно смазать курицу со всех сторон и изнутри, оставить на 30 минут. Картофель и лук нарезать кубиками, смешать, добавить тимьян и соль. Куриную тушку плотно начинить картофельно-луковой начинкой. Края разреза скрепить зубочистками или кулинарной нитью.
Рукав для запекания с одной стороны плотно завязать. Фаршированную курицу выложить в рукав, полить остатками соуса и завязать рукав с другой стороны. Выложить рукав с курицей на противень. Выпекать 1,5 часа в духовке при температуре 200 градусов. Если рукав надуется в процессе запекания, проткнуть его иголкой.
Вам также может быть интересно:
- Меню на Пасху 2021: что приготовить на праздничный стол – идеи блюд
- Как варить картофель: простые способы приготовления любимого овоща
- Как украсить куличи на Пасху: красивые и оригинальные способы с фото
- Традиционный пасхальный кулич: рецепт вкусной праздничной выпечки
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram