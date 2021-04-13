После длительного поста на Пасху христиане могут побаловать себя вкусными блюдами.

Пасха - самый радостный и ожидаемый христианский праздник. В этот день заканчивается Великий пост и снимаются пищевые ограничения. Пасхальная трапеза богата различными мясными блюдами, вкусными салатами, блюдами из яиц и, конечно, вкусными куличами на десерт. В 2021 году Воскресение Христово празднуется 2 мая. До этого дня нужно определиться с праздничным меню.

Фаршированные крабовые палочки

Крабовые палочки - 100 г.

Сыр - 50 г.

Яйца - 2 шт.

Свежий огурец - 1 шт.

Майонез - 2 ст. л.

Зеленый лук по вкусу.

Яйца сварить вкрутую. Крабовые палочки аккуратно развернуть. Огурцы нарезать вдоль тонкими полосками. Яйца и сыр натереть на крупной терке. Смешать яйца, сыр и майонез, посолить по вкусу. На развернутую палочку крабовую палочку выложить полоску огурца и столовую ложку начинки. Завернуть на половину и снова положить полоску огурца и начинку. Завернуть все крабовые палочки. Каждую палочку разрезать на две части косым разрезом и украсить нарезанным зеленым луком.

Салат "Пасхальное яйцо"

Грудка куриная (отварная) - 1 шт.

Вареный картофель в мундире - 5 шт.

Лук - 1 шт.

Морковь - 1 шт.

Яйца - 4 шт.

Майонез - по вкусу

Соль - по вкусу

Перец черный - по вкусу

Перец болгарский - для декора

Петрушка - для декора

Масло растительное - 2 ст.л.

Читайте такжеАппетитные мясные ежики: как приготовить сытное блюдо в белом соусеЯйца, картофель и курицу отварить до готовности. Яйца разделить на белки и желтки и отдельно натереть в разные миски. Куриное филе нарезать кубиком. Картофель в мундире очистить и натереть на терке. Морковь натереть на терке, лук мелко нарезать. На сковороде с растительным маслом поджарить лук и морковь до золотистого цвета.

В тарелку овальной формы первым слоем выложить картофель, нанести майонезную сеточку. Далее выложить мясо, желток, жареный лук с морковью. Каждый слой смазать майонезом и посолить. На верхний слой выложить тертый белок. Для декора вырезать из перца фигурки (бабочки, цветы, звезды, животные) и выложить на салат. Украсить петрушкой и поставить в холодильник на несколько часов.

Буженина в медовом маринаде

Свинина - 800 г.

Мед - 2 ст.л.

Горчица острая - 1 ч.л.

Зерна горчицы - 0,5 ч.л.

Горчица неострая - 1 ч.л.

Соевый соус - 4 ст.л.

Масло растительное - 2 ст.л.

Чеснок - 3 зубчика.

Соль - 1 ч.л.

Вода кипяченая - 100 мл.

Свинину промыть и подсушить на бумаге. Один зубчик чеснока нарезать на тонкие дольки, другие пропустить через пресс. Ножом сделать в свинине глубокие проколы со всех сторон. В каждый прокол поместить дольку чеснока. Мед подогреть в микроволновке, смешать с горчичными зернами и горчицей, соевым соусом и тертым чесноком. Перемешать маринад до однородности.

Свинину посолить и смазать маринадом со всех сторон. Завернуть в пищевую пленку и оставить мариноваться в холодильнике на 3 часа. Переложить в форму для запекания. Выпекать 15 минут при 200 градусах, затем перевернуть на другую сторону и оставить на 100 минут при 180 градусах. Периодически буженину нужно поливать оставшимся маринадом, тогда она будет сочнее.

Фаршированная картофелем курица в духовке

Курица целая - 1 шт.

Картошка - 6 шт.

Лук - 1 шт.

Сметана - 100 г.

Аджика - 3 ст.л.

Специи сухие.

Тимьян, чабрец по вкусу.

В миске смешать аджику или кетчуп, соль, специи для курицы. Этим соусом обильно смазать курицу со всех сторон и изнутри, оставить на 30 минут. Картофель и лук нарезать кубиками, смешать, добавить тимьян и соль. Куриную тушку плотно начинить картофельно-луковой начинкой. Края разреза скрепить зубочистками или кулинарной нитью.

Рукав для запекания с одной стороны плотно завязать. Фаршированную курицу выложить в рукав, полить остатками соуса и завязать рукав с другой стороны. Выложить рукав с курицей на противень. Выпекать 1,5 часа в духовке при температуре 200 градусов. Если рукав надуется в процессе запекания, проткнуть его иголкой.

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Автор: Екатерина Пулатова