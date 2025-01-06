6 января по новому стилю верующие отмечают Крещение Господне - праздник, посвященный обряду крещения Иисуса в иорданских водах. В Украине к празднику принято святить воду в храме и использовать для лечения больных мест. А украинцы в крещенское утро здороваются словами "Христос крещается!" - "В реке Иордан!".
Мы собрали трогательные открытки и поздравления с Крещением, которыми можно поздравить близких. Они обязательно будут рады такому пожеланию.
Поздравления с Крещением Господним в стихах, прозе и картинках
Сегодня день особый -
Крещение Христово,
И этот день пусть станет
Для благ земных основой.
Пусть Бог хранит от горя,
От бед и от ненастья.
С крещенскою водою
Придут любовь и счастье.
***
С Крещением вас поздравляю,
Желаю вам от всей души
Удачи, крепкого здоровья,
Везения, счастья и любви!
Пускай морозы не пугают,
А солнце светит каждый миг,
С Крещением! С Богоявлением!
Пусть будет добрым этот мир!
***
Пусть это Господне Крещение
Добро в каждый дом принесет,
И Бог свое благословение
Вам в этот праздник пошлет!
Желаю здоровья стального,
Улыбок на ваших устах,
И неба вам лишь голубого,
И искренней веры в сердцах!
***
В чудесный день Господнего Крещения
Желаю мира, счастья навсегда,
Чтобы печали, зло и прегрешения
Вода святая смыла без труда!
***
Пусть крещенская вода
Исцелит и сил прибавит,
Пусть она вас навсегда
От недугов всех избавит.
Пусть Господь благословит
И свою любовь вам явит,
Прегрешения простит
И на добрый путь наставит.
***
С Крещением Господним поздравляю
И благодати дому я желаю,
Пусть прочь уходят беды и ненастья,
А остается мир в душе, тепло и счастье!
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С Крещением Господним
Тебя я поздравляю.
Без бед, тревог, печали
Я жить тебе желаю!
Все в жизни передряги
Смывает пусть вода,
И сердце не страдает
Твое пусть никогда!
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Поздравляю с Крещением Господним. Желаю вам не болеть, чувствовать себя бодро и энергично. Пускай в этот святой день всё плохое оставит нас в покое, а придет только позитив и хорошие новости.
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Поздравляю с Крещением Господним и желаю, чтобы Бог хранил твою семью от всех бед и ненастий, чтобы твой путь был добрым и светлым, а твое сердце - любящим и открытым для счастья. Пусть в твои двери стучатся только желанные гости и только хорошие вести!
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С Крещением Господним тебя! Пусть чистая, крещенская вода омоет и унесет с собой все беды, печали и болезни. Пусть принесет с собой крепкое здоровье и чистоту мыслей, чтобы жизнь была счастливой и радостной.
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Моё тебе поздравление с Крещением Господним! Желаю мира над головой и чистого неба, радости в доме и благополучия, веры в душе и только счастливых надежд!
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С Крещением! Пусть светлый праздник принесет мир во все дома, чтобы наполнились их стены счастьем, смехом и добром. Желаю не мерзнуть в метелях проблем и невзгод.