Наши крещенские поздравления точно понравятся близким.

6 января по новому стилю верующие отмечают Крещение Господне - праздник, посвященный обряду крещения Иисуса в иорданских водах. В Украине к празднику принято святить воду в храме и использовать для лечения больных мест. А украинцы в крещенское утро здороваются словами "Христос крещается!" - "В реке Иордан!".

Мы собрали трогательные открытки и поздравления с Крещением, которыми можно поздравить близких. Они обязательно будут рады такому пожеланию.

Поздравления с Крещением Господним в стихах, прозе и картинках

Сегодня день особый -

Видео дня

Крещение Христово,

И этот день пусть станет

Для благ земных основой.

Пусть Бог хранит от горя,

От бед и от ненастья.

С крещенскою водою

Придут любовь и счастье.

***

С Крещением вас поздравляю,

Желаю вам от всей души

Удачи, крепкого здоровья,

Везения, счастья и любви!

Пускай морозы не пугают,

А солнце светит каждый миг,

С Крещением! С Богоявлением!

Пусть будет добрым этот мир!

***

Пусть это Господне Крещение

Добро в каждый дом принесет,

И Бог свое благословение

Вам в этот праздник пошлет!

Желаю здоровья стального,

Улыбок на ваших устах,

И неба вам лишь голубого,

И искренней веры в сердцах!

***

В чудесный день Господнего Крещения

Желаю мира, счастья навсегда,

Чтобы печали, зло и прегрешения

Вода святая смыла без труда!

***

Пусть крещенская вода

Исцелит и сил прибавит,

Пусть она вас навсегда

От недугов всех избавит.

Пусть Господь благословит

И свою любовь вам явит,

Прегрешения простит

И на добрый путь наставит.

***

С Крещением Господним поздравляю

И благодати дому я желаю,

Пусть прочь уходят беды и ненастья,

А остается мир в душе, тепло и счастье!

***

С Крещением Господним

Тебя я поздравляю.

Без бед, тревог, печали

Я жить тебе желаю!

Все в жизни передряги

Смывает пусть вода,

И сердце не страдает

Твое пусть никогда!

***

Поздравляю с Крещением Господним. Желаю вам не болеть, чувствовать себя бодро и энергично. Пускай в этот святой день всё плохое оставит нас в покое, а придет только позитив и хорошие новости.

***

Поздравляю с Крещением Господним и желаю, чтобы Бог хранил твою семью от всех бед и ненастий, чтобы твой путь был добрым и светлым, а твое сердце - любящим и открытым для счастья. Пусть в твои двери стучатся только желанные гости и только хорошие вести!

***

С Крещением Господним тебя! Пусть чистая, крещенская вода омоет и унесет с собой все беды, печали и болезни. Пусть принесет с собой крепкое здоровье и чистоту мыслей, чтобы жизнь была счастливой и радостной.

***

Моё тебе поздравление с Крещением Господним! Желаю мира над головой и чистого неба, радости в доме и благополучия, веры в душе и только счастливых надежд!

***

С Крещением! Пусть светлый праздник принесет мир во все дома, чтобы наполнились их стены счастьем, смехом и добром. Желаю не мерзнуть в метелях проблем и невзгод.

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