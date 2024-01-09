Имбирные пряники можно готовить не только на Новый год - они поднимают настроение в любой зимний день, и дети их просто обожают.

Пряники имбирные готовятся просто и удобны тем, что тесто для них можно приготовить с вечера, а выпечь утром, или наоборот - замесить с утра, а выпечь вечером. Об этих и других тонкостях, чтобы пряники получились по-настоящему вкусными, а также рецепт мягких имбирных пряников с глазурью без сырого белка - читайте ниже.

Пряники имбирные - рецепт и тонкости приготовления

Чтобы получить вкусное угощение с пряными нотками, следует придерживаться нескольких правил:

используйте только натуральное сливочное масло (пряники на маргарине или спереде вы можете купить и в магазине);

если готовите с медом, то лучше брать ароматный темный - например, гречишный или, как вариант, луговой;

не ленитесь использовать все пряности - вместе они дадут неповторимый аромат и вкус;

тесто не раскатывайте слишком тонко, иначе пряники получатся суховатыми;

глазурь нужно наносить только на остывшуювыпечку - на горячих пряниках она потечет.

Готовить имбирные пряники можно с медом (его добавляют вместо части сахара), а можно только с сахаром.

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Мягкие имбирные пряники - рецепт с молочной глазурью

Ингредиенты:

мука - 350 г;

сахар - 200 г;

сода - 2,5 г;

вода - 170 мл;

сливочное масло - 90 г;

яичный желток - 1 шт.;

соль - щепотка.

Пряности (молотый имбирь, корица, бадьян, кардамон, гвоздика) - 1 ч. л.

Для молочной глазури:

сахарная пудра - 150 г;

теплое молоко - 2-3 ст. л.

Всыпьте в большую кастрюлю сахар, поставьте на огонь и растопите его до состояния карамели. Влейте в несколько приемов кипяток, хорошо перемешивая. Добавьте сливочное масло кубиками и снова хорошо перемешайте. Всыпьте соду, соль и пряности, перемешайте и снимите с огня. Добавьте 1/4 часть муки, перемешайте, добавьте желток и оставшуюся муку. Замесите однородное тесто, раскатайте его, оберните в пищевую пленку и отправьте в холодильник - на 3-4 часа минимум, но лучше на 12, чтобы тесто стало плотным.

Достаньте тесто из холодильника, подкатайте до нужной толщины - раскатывать тонко нельзя, так как пряники не получатся мягкими. Вырежьте из теста пряники и отправьте в разогретую до 170С духовку на 10-12 минут.

Достаньте пряники и остудите. Для молочной глазури смешайте молоко с сахаром и разукрасьте готовую выпечку.

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