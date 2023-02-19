Как сделать тесто на блины без комочков и что делать, если оно уже с комочками.

Непромес в виде комочков муки портит не только внешний вид, но и вкус любой выпечки. Причина этого проста - неправильно вмешанная мука. Мы расскажем, как замесить тесто на блины без комочков и что делать, если оно получилось с комочками.

Ранее мы рассказывали, как приготовить тонкие и нежные блины на воде.

Как сделать тесто на блины без комочков

Есть одно правило: сначала - мука, потом - жидкость. Не имеет значения, что вы готовите - тесто на блины, оладьи или другие виды - жидкость (молоко, воду, яйца) нужно отправлять в просеянную муку. Для этого делаем горку из муки, в ней - углубление, туда отправляем жидкие ингредиенты и замешиваем тесто.

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Если в тесто входят яйца, то их предварительно нужно перемешать до однородной консистенции.

Тесто с комочками - что делать

Если у вас получилось тесто с комочками - не беда. Чтобы это исправить можно сделать следующее:

разбить комочки теста блендером;

если блендера нет, возьмите мелкое металлическое сито и процедите через него тесто, а комочки разотрите ложкой.

Правило "сначала - мука, а после - вода" можно нарушать, если добавлять муку порциями и через сито, каждый раз тщательно вымешивая тесто.

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