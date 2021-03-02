Пышная структура и приятный творожный вкус такого бисквита понравится многим, особенно сладкоежкам.

Бисквит - замечательная выпечка, которая может быть как основой для тортов и других десертов, так и самостоятельным лакомством к чаю или кофе.

Творожный бисквит вообще можно есть просто так, как кекс. Хорошо сочетается он со сметаной, сгущенкой, горячим шоколадом, топингом, любимым джемом или вареньем. Или же можно смазать его любым кремом.

Сырный бисквит

Мука пшеничная - 180 г

Творог - 200 г

Яйца - 2 шт.

Сахар - 180 г

Масло сливочное - 100 г

Разрыхлитель - 10 г

Ванилин - 1 г

Соль - щепотка

Кокосовый ликер - 50 мл

Размягченное масло растереть с сахаром, а затем взбить миксером до рыхлости.

По одному добавить яйца, каждый раз хорошо взбивая. В итоге должна получиться пышная масса.

Читайте такжеВкусные эклеры со сгущенкой: как приготовить аппетитные пирожныеВлить кокосовый ликер, размешать. Добавить творог (лучше брать пастообразный) и взбить все миксером, чтобы не осталось комочков.

Затем добавить просеянную муку с разрыхлителем и ванилином, а также щепотку соли.

Смешать муку с основной массой ручным венчиком.

Вылить тесто в форму для выпекания. Отправить в разогретую до 175-180°С духовку примерно час. Готовность обязательно проверить деревянной шпажкой или зубочисткой: если, проткнув тесто, она получается сухой – бисквит готов.

Готовому бисквиту дать полностью остыть в форме, а затем извлечь.

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Автор: УНИАН