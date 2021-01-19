Киш - это простой открытый пирог с ароматной сырной корочкой.

Киш - это популярное блюдо французской кухни, которое получило известность за сытность и большое разнообразие начинок. Это открытый пирог из рубленого теста с высокими бортами. В киш добавляют любую начинку по желанию, будь то курица, овощи, рыба или грибы. В пирог добавляют заливку из смеси яиц, сливок или молока, сыра и жирной сметаны. Этот пирог нельзя назвать диетическим, однако богатство вкусов, приятный аромат и хрустящее тесто влюбят в себя любого.

Киш с курицей и грибами

Для теста:

Мука - 2 стакана.

Сливочное масло - 200 г.

Яйца - 1 шт.

Соль по вкусу.

Для начинки:

Яйца - 2 шт.

Соль по вкусу.

Куриное филе - 300 г.

Шампиньоны - 400 г.

Твёрдый сыр - 100 г.

Сметана - 100 г.

Растительное масло - 20 г.

Мускатный орех, кориандр, черный молотый перец по вкусу.

Муку просеять в миску. Холодное сливочное масло нарезать кубиками, добавить к муке. Перетереть руками смесь в мелкую крошку. Добавить яйцо, посолить и около 5 минут вымешивать тесто. Тесто должно быть мягким и эластичным. Выложить в жаропрочную форму (диаметр 24 см). Распределить тесто руками по форме, формируя бортики и проколоть вилкой в нескольких местах. В разогретую до 200 градусов поставить тесто и выпекать 10 минут, затем вынуть и остудить.

Читайте такжеСочная и ароматная буженина: как вкусно запечь свинину в духовкеКуриное филе нарезать небольшим кубиком, грибы измельчить. В сковороде разогреть растительное масло и обжарить курицу до золотистости, добавить грибы, влить немного кипяченной воды и посолить. Тушить на слабом огне до готовности, пока жидкость не выпарится. Выключить нагрев и дать начинке остыть.

Для заливки в миске смешать сметану, соль и специи, яйца, перемешать венчиком до однородности. Добавить тертый сыр и перемешать. В основу из теста выложить начинку их грибов и курицы, разровнять. Сверху пирог равномерно полить заливкой. Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 40 минут. Время и температура выпекания могут отличаться от вашей духовки.

Киш с брокколи и лососем

Куриные яйца - 4 шт.

Желток - 1 шт.

Мука - 250 г.

Сливочное масло - 150 г.

Соль - 1 ч.л.

Твердый сыр - 80 г.

Сыр с плесенью - 150 г.

Брокколи - 300 г.

Лосось - 500 г. (можно заменить семгой)

Жирные сливки - 200 г.

Куркума, мускатный орех, черный молотый перец.

Муку и сливочное масло растереть руками, добавить 2 целых яйца и один желток. Руками перемешать ингредиенты, замесить тесто. Раскатать до небольшой толщины и уложить в форму, сформировав бортики. По дну сделать несколько наколов вилкой.

На тесто выложить первым слоев нарезанный кубиком лосось. Брокколи опустить в кипящую воду на 2-3 минуты, а затем сразу же обдать ледяной водой. Выложить на лосось и присыпать кусочками сыра с плесенью. Для заливки смешать два яйца, стакан сливок, специи и соль, тщательно перемешать. Полить начинку пирога заливкой. Сыр натереть на крупной терке и посыпать киш. Выпекать киш 30 минут при температуре 180 градусов.

Киш со шпинатом и сыром

Для теста:

Мука - 2 стакана.

Яйца - 2 шт.

Холодное сливочное масло - 100 г.

Соль - 0.5 ч.л.

Для начинки:

Шпинат свежий - 250 г.

Тертый сыр чеддер - 1 стакан.

Тертый швейцарский сыр - 1 стакан.

Сливки - 200 мл.

Яйца - 2 шт.

Соль, перец.

Холодное масло порубить ножом, смешать с мукой и добавить яйца. Замесить тесто руками и поставить в холодильник. Тем временем приготовить начинку: мелко нарезать шпинат, перемешать с двумя видами тертого сыра. Тесто выложить в форму для запекания и проколоть вилкой в нескольких местах, сформировать бортики. Выложить шпинат с сыром в тесто. Для заливки смешать яйца со сливками, посолить и поперчить, залить начинку. Запекать 30 минут при температуре 200 градусов.

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Автор: Екатерина Пулатова