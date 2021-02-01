Все мы любим пышные пирожки с капустой, но это не единственный вариант выпечки с этим овощем. Пирог с нежной молодой капустой - это очень сытное и простое блюдо, которое сочетает в себе любимые продукты украинцев. Такой пирог можно подавать к чаю или разнообразить его вкус, добавив в начинку яйца, сосиски или фарш.
Пирог из молодой капусты с яйцами
Для муки:
- Мука - 4 ст.
- Масло сливочное - 200 г.
- Яйца - 3 шт.
- Кефир или нежирная сметана - 1 ст.
- Сахар - 2 ст.л.
- Сода - 0.5 ч.л.
- Соль - щепотка.
Для начинки:
- Молодая белокочанная капуста - 1 кг.
- Зеленый лук - 1 пучок.
- Петрушка - 1 пучок.
- Укроп - 1 пучок.
- Сливочное масло - 200 г.
- Яйца - 4 шт.
Смешать в крошку для теста муку, сахар, соду, соль и рубленое сливочное масло. Затем добавить кефир или сметану и яйца, замесить мягкое тесто. Если тесто слишком жидкое - можно добавить ещё муки. Тесто положить в емкость и поставить в холодильник.
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Тесто для пирога разделить на две части, одна чуть больше. Из большей части теста раскатать корж с бортиками и положить на смазанный маслом противень. Выложить начинку на корж и сверху накрыть вторым коржом, защипнуть края. Смазать пирог оставшимся желтком и выпекать 40 минут при 180 °.
Заливной капустный пирог
- Капуста - 250 г.
- Куриные яйца - 2 шт.
- Сметана - 1 стакан.
- Мука - 0.5 стакана.
- Разрыхлитель - 0.5 ч.л.
- Петрушка по вкусу.
- Растительное масло - 1 ст.л.
В миске взбить яйца со сметаной и щепоткой соли. Добавить муку и разрыхлитель, замесить тесто. Тесто должно быть жидким как на оладьи. Капусту нарезать и выложить в миску, посолить и отжать руками. Оставить на 20 минут, слить сок. Духовку разогреть до 200 градусов. Форму для запекания смазать растительным маслом. Влить половину теста. Равномерно выложить в тесто капусту. Залить начинку второй частью теста. Выпекать при 200 градусах 35 минут. Проверить на готовность можно шпажкой - она должна быть сухой. После выпекания оставить пирог в форме на 20 минут.
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