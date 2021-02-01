Необычный рецепт известного сочетания капусты и теста.

Все мы любим пышные пирожки с капустой, но это не единственный вариант выпечки с этим овощем. Пирог с нежной молодой капустой - это очень сытное и простое блюдо, которое сочетает в себе любимые продукты украинцев. Такой пирог можно подавать к чаю или разнообразить его вкус, добавив в начинку яйца, сосиски или фарш.

Пирог из молодой капусты с яйцами

Для муки:

Мука - 4 ст.

Масло сливочное - 200 г.

Яйца - 3 шт.

Кефир или нежирная сметана - 1 ст.

Сахар - 2 ст.л.

Сода - 0.5 ч.л.

Соль - щепотка.

Для начинки:

Молодая белокочанная капуста - 1 кг.

Зеленый лук - 1 пучок.

Петрушка - 1 пучок.

Укроп - 1 пучок.

Сливочное масло - 200 г.

Яйца - 4 шт.

Смешать в крошку для теста муку, сахар, соду, соль и рубленое сливочное масло. Затем добавить кефир или сметану и яйца, замесить мягкое тесто. Если тесто слишком жидкое - можно добавить ещё муки. Тесто положить в емкость и поставить в холодильник.

Читайте такжеГустой венгерский гуляш - классические рецепты сытного пряного супаДля начинки 3 яйца отварить вкрутую. Капусту тонко нарезать, удалить кочерыжку и слега перетереть с солью. Оставить на 20 минут, затем слить сок. Всю зелень мелко нарезать. Яйца средне нарезать. Сливочное масло размягчить до комнатной температуры. Белок 1 яйца взбить до устойчивой пены. Добавить к капусте зелень, лук, яйца, размягченное сливочное масло и белок, посолить и поперчить.

Тесто для пирога разделить на две части, одна чуть больше. Из большей части теста раскатать корж с бортиками и положить на смазанный маслом противень. Выложить начинку на корж и сверху накрыть вторым коржом, защипнуть края. Смазать пирог оставшимся желтком и выпекать 40 минут при 180 °.

Заливной капустный пирог

Капуста - 250 г.

Куриные яйца - 2 шт.

Сметана - 1 стакан.

Мука - 0.5 стакана.

Разрыхлитель - 0.5 ч.л.

Петрушка по вкусу.

Растительное масло - 1 ст.л.

В миске взбить яйца со сметаной и щепоткой соли. Добавить муку и разрыхлитель, замесить тесто. Тесто должно быть жидким как на оладьи. Капусту нарезать и выложить в миску, посолить и отжать руками. Оставить на 20 минут, слить сок. Духовку разогреть до 200 градусов. Форму для запекания смазать растительным маслом. Влить половину теста. Равномерно выложить в тесто капусту. Залить начинку второй частью теста. Выпекать при 200 градусах 35 минут. Проверить на готовность можно шпажкой - она должна быть сухой. После выпекания оставить пирог в форме на 20 минут.

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Автор: Екатерина Пулатова