Такая мясная закуска подходит и для праздничного стола, и для ежедневных бутербродов.

Ветчина - это копченый окорок или лопатка, которые предварительно засолили. Такую вкусную мясную закуску можно готовить как на праздники для всей семьи или гостей, так и для ежедневных вкуснейших бутербродов из нее.

Рубленая ветчина из свинины в духовке

Свинина - 1,4 кг

Соль - 30 г

Сахар - 2 г

Чесночный порошок - 5 г

Кардамон - 2,5 г

Мускатный орех - 2,5 г

Перец черный молотый - 2,5 г

Свиную лопатку помыть под проточной водой. Затем тщательно обсушить с помощью бумажных полотенец или салфеток. Нарезать ее кусочками произвольной формы. Выложить свинину в миску, посолить.

Читайте такжеВкусный и наваристый капустняк: как приготовить аппетитное блюдоПеремешать мясо руками, втирая соль в каждый кусочек. Затем накрыть миску с мясом пищевой пленкой и оставить в холодильнике на сутки. По истечении указанного времени мясо станет слегка липким.

Четвертую часть свинины измельчить с помощью блендера или мясорубки. Добавить в фарш около 100 мл ледяной воды. Хорошо все взбить блендером, пока в массе не образуются белые волокна. Соединить перемолотое мясо с рубленым мясом, перемешать.

Насыпать в миску с мясом сахар, чесночный порошок, кардамон, мускатный орех и черный молотый перец. Тщательно перемешать.

Пакет для запекания поместить в ветчинницу. Она придает ветчине правильной округлой формы. Ветчинницу можно заменить любыми подручными средствами. Плотно наполнить мясным фаршем. Закрутить пакет, закрыть ветчинницу крышкой.

Отправить ветчинницу в духовку. Выставить режим "верхний и нижний подогрев" и температуру 100°С. Запекать примерно 2 часа. Охлаждать ветчину сначала при комнатной температуре, а затем – в холодильнике.

Домашняя ветчина в духовке

Свинина (окорок, лопатка или шейка) - 700 г

Растительное масло - 3-4 ст. л.

Соль, перец черный молотый - по вкусу

Приправы - по желанию

Взять кусок мяса. Если на нем есть жир, то его следует обрезать. Натереть мясо со всех сторон солью, перцем и любимыми приправами. Хорошо смазать маслом.

Выложить мясо на пекарскую бумагу, предварительно смазав его растительным маслом. Завернуть в бумагу мясо, как в конверт.

Обвязать нитками или силиконовыми завязками. Положить мясо в холодильник минимум на час, можно на ночь.

Достать мясо из холодильника, выложить на противень и отправить в холодную духовку. Запекать при температуре 200°С в течение 35 минут (время зависит от величины куска мяса).

По истечению указанного времени, перевернуть мясо на другую сторону и запекать еще 35 минут. Выключить духовку, оставив мясо охлаждаться в духовке.

Ветчина по-итальянски

Окорок свиной - 2 кг

Гвоздика - 15 шт.

Вода 1 л

Розмарин сухой-5 г

Базилик-5 г

Чеснок-15 г

Перец горошком-5 шт.

Анис-2 г

Морская соль-100 г

Приготовление рассола. Налить воду в кастрюлю, отправить на огонь. Когда вода закипит, добавить сушеный базилик и розмарин, половинку звездочки аниса и черный перец горошком. Чеснок очистить, каждый зубчик разрезать на несколько частей, вбросить в воду к пряностям. Рассол кипятить 2-3 минуты, а затем полностью охладить. Затем процедить его сквозь сито. Уже в холодный рассол насыпать соль.

Читайте такжеСочный эскалоп из свинины: как приготовить аппетитное мясоСвинину помыть под проточной водой и отправить в холодильник, пока рассол охлаждается. Далее воткнуть по всей поверхности мяса гвоздику. Набрать в кулинарный шприц рассол и нашпиговать им свинину с обеих сторон. Положить мясо в кастрюлю, залить рассолом.

Накрыть тарелкой или крышкой меньшего диаметра, чтобы мясо полностью было в рассоле. Оставить на 20-24 часа в холодильнике. В течение этого времени мясо периодически доставать и растирать руками, чтобы рассол хорошо пропитался в мясо.

Далее мясо нужно хорошенько обжать. Для этого разместить в трубчатый бинт кусок свинины, завязать концы с обеих сторон. Подвесить в хорошо проветриваемой комнате при температуре около 15-17°С. Оставить так на 8 часов.

Затем отправить мясо в духовку на решетку, под низ установить емкость для сбора сока. Выставить температуру 50°С. Постепенно увеличивать ее до 80°С. Готовится мясо примерно 8 часов. Затем ветчина должна остыть, оставить ее на 8-10 часов в холодильнике.

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Автор: УНИАН