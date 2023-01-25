Как приготовить нежную и невероятно вкусную закуску всего из трех ингредиентов - читайте в материале.

Намазка из авокадо - универсальная закуска, которая станет прекрасным дополнением практически к любому блюду.

Ранее УНИАН писал, как готовится еврейская закуска с сыром и яйцами. Теперь же мы предлагаем вашему вниманию простой рецепт еще одной нежной и невероятно вкусной намазки, на этот раз из авокадо.

Намазка из авокадо с сыром - рецепт

Для приготовления этой закуски вам понадобятся всего три ингредиента и пять минут времени.

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Ингредиенты:

авокадо - 2 шт;

козий сыр - 120 г;

лимонный сок - 1 ч. л.

Также можно добавить соль и перец по вкусу.

Способ приготовления

Авокадо моем, разрезаем пополам, удаляем косточки и избавляемся от кожуры. Сыр нарезаем на несколько кусочков.

Выкладываем авокадо с сыром в блендер или кухонный комбайн, поливаем лимонным соком, добавляет соль с перцем и взбиваем так, чтобы получилась кремообразная масса.

Если блендера под рукой нет, то намазка из авокадо для бутербродов легко готовится и без него. Вполне можно размельчить ингредиенты с помощью вилки или терки, например. Да, она получится не такой кремовой, но будет не менее вкусной.

Подавать намазку можно с тостами, обжаренными гренками или просто к нарезанному хлебу и даже к тем или иным гарнирам в качестве закуски.

Также вы вольны смело разнообразить рецепт при измельчении намазки, добавив любимые продукты или приправы. Например, зеленый лук, яйцо, чеснок, пряные травы, анчоусы, молотый орех. И это далеко не предел, все зависит от ваших предпочтений и полета фантазии.

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