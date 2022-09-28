Еврейская закуска с сыром и чесноком хорошо сочетается с хлебом или свежими овощами.

Еврейской закуской называют намазку из чеснока, тертого сыра и майонеза. Такую закуску мажут на хлеб или лаваш, начиняют ею овощи или фаршируют грибы. На самом деле блюдо изобретено в Советском Союзе и не имеет отношения к еврейской кухне, но менее вкусным от этого не становится. Блюдо с намазкой можно украсить сверху икрой, зеленью или маслинами.

Ранее мы писали, как готовится ещё одна вкусная закуска "тещин язык".

Еврейская закуска с плавленым сыром и чесноком

Плавленый сыр - 200 г.

Яйца крупные - 3 шт. (или 4 мелких).

Чеснок - 2 зубч.

Майонез - 2 стол.л.

Соль, перец молотый по вкусу.

Яйца тщательно вымыть и сварить вкрутую (10 минут). Охладить яйца и натереть на крупной терке. Плавленые сырки выложить в морозилку на 20 минут и сразу после морозилки натереть на терке. Замораживать их рекомендуется для того, чтобы сырок не пачкал терку.

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Соедините в миске тертые яйца и сырок, а также пропущенный через пресс чеснок. Слегка посолите и поперчите смесь, смешайте с майонезом. Хранить закуску можно в закрытом контейнере в холодильнике не больше 3 дней.

Еврейская закуска с творогом

Творог - 500 г.

Сметана жирная - 200 г.

Свежий укроп - 10 г.

Чеснок - 2 зубчика.

Соль, перец по вкусу.

Творог размять вилкой или перебить блендером в зависимости от того, какая консистенция вам нравится. Мелко нарезать укроп и смешать с творогом. Посолить и поперчить смесь, добавить сметану. Чеснок пропустить через пресс и вмешать в закуску. Перемешать все до однородности. Вкусно подавать с поджаренным хлебом.

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