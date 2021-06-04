Экс-председатель Конституционного суда Александр Тупицкий, по данным журналистов, в 2016-2017 годах трижды посещал оккупированный Россией Крым, то есть уже после силового захвата полуострова.
Об этом говорится в расследовании программы "Схемы: коррупция в деталях".
Сам Тупицкий утверждает, что не посещал оккупированный Крым.
Визиты Тупицкого в оккупированный Крым
Расследователи со ссылкой на источники в пограничной службе утверждают, что Тупицкий трижды пересекал админграницу с оккупированным полуостровом:
- 20 июля 2016 года он въехал в Крым через КПВВ "Чонгар", а вернулся он почти через месяц – 28 августа.
- во второй раз судья уехал на оккупированный полуостров в 2017 году: 7 апреля он снова воспользовался пунктом пропуска "Чонгар", вернулся он через два дня.
- также он посетил Крым 5 августа того же года и покинул территорию через две недели – 22 августа.
Тупицкий в комментарии "Схемам" сказал, что не ездил в Крым.
"В Крыму Российской Федерацией возбуждено уголовное дело. Если бы я посещал, наверное, были бы проблемы", - заявил он.
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Дела против Тупицкого
27 октября 2020 года Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование.
Также КС признал неконституционными положения законов о проверке электронной деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.
Позже стало известно, что Тупицкий в 2018 году стал владельцем земельного участка в поселке Кореиз в оккупированном Россией Крыму, оформив договор купли-продажи по российскому законодательству, но не отразил информацию об этом в своей декларации об имуществе и доходах.
В феврале руководитель НАПК составил два административных протокола в отношении Тупицкого.
Президент Владимир Зеленский сначала отстранил Тупицкого от должности судьи КС, а затем подписал указ, которым отменил указ президента от 2013 года о назначении его судьей Конституционного суда.
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