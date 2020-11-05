Кандидат в мэры Одессы от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Николай Скорик, как и вся фракция в целом, не может считаться полноценной альтернативой и оппозицией действующей власти, поскольку склонна заключать договоренности, а не принципиально отстаивать свою позицию до конца.

Об этом в своем блоге на сайте «Кореспондент» написал журналист Юрий Ткачев.

Так, он обвинил депутатов ОПЗЖ в заключении договоренностей с властью как на государственном, так и на местном уровне. По его словам, такого рода слухи бьют по репутации партии как оппозиции действующему режиму.

«В Одессе есть такая тема, что, мол, во втором туре выборов надо голосовать за Скорика как представителя ОПЗЖ – идеологической оппозиции политическому украинству. Я писал, что за Скорика голосовать можно… Не как за Филимонова или Обухова. Но видеть в нём в частности и в ОПЗЖ вообще идеологическую оппозицию чему-то это, простите, перебор. Я пристрастен, ибо не люблю ОПЗЖ. Но не люблю я их за то, что они за последние годы для меня лично стали синонимом слова «договорняк». Начиная от знаменитой встречи Лёвочкина, Фирташа, Порошенко и Кличко в Вене в мае 2014 года, где они делили страну; через голосования в Раде за судебную реформу, конституционный суд и много чего ещё синхронно с БПП, когда Порошенко не хватало голосов; и до локальных феноменов вроде союза ОПЗЖ с БПП в Одесском облсовете. Это я уже молчу про Киву и Столара в списках. Знаете, какая история с ОПЗЖ в главной роли для меня типична? История с увольнением Ройтбурда. Год назад проголосовали. По инициативе ОПЗЖ, но БПП тоже голосовала. В судах отбили. Ройтбурд остаётся директором и клал на облсовет известно что. И так у них всё», – рассказал журналист.

Также он для сравнения пояснил, как в такого рода скандальных ситуациях действует мэр Одессы Геннадий Труханов.

«Собственно, те, кто упрекает Труханова в идеологическом соглашательстве (а это в том числе и я!) должны понимать: Труханов стрёмные вопросы просто обходит. В ОПЗЖ же их поднимают на щит, чтобы потом слить в угоду договорнякам. Вот прям не уверен, что второе лучше первого. Что же до самого Скорика... Если вас впечатляют его способности как администратора, лидерские качества, профессионализм команды и вообще, то да, в целом можете голосовать. Но, по-моему, идея так себе. На любителя», – подчеркнул автор материала.

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Автор: УНИАН