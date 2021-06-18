Скандальный народный депутат от "Слуги народа" Галина Третьякова, которая жаловалась на низкую зарплату депутатов, отличилась новым заявлением относительно благосостояния украинцев. Она считает, что 5 – 5,5 тысячи гривен заработной платы "достаточно" для удовлетворения физиологических потребностей.
Об этом политик заявила в комментарии "Страна.ua".
"Сегодня на физиологическом уровне, я считаю, что этот уровень должен быть 5-5,5 тысяч гривен", - заявила Третьякова, отвечая на вопрос о зарплате, которая позволила бы украинцам жить достойно.
При этом она указала, что необходимо ориентироваться на "социальный или национальный" прожиточный минимум, а не на "физиологический", а это 6 -7 тысяч гривен.
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"Считаю, что он сейчас должен составлять не менее 43-50% от средней зарплаты, что означает, что он должен быть на уровне 6-7 тысяч гривен", - подытожила Третьякова.
В то же время другие народные избранники были более щедры и предлагали зарплату для украинцев в 20, 22, 30 тысяч гривен и даже в тысячу евро.
Скандалы с нардепом Галиной Третьяковой
Представительница "Слуги народа" неоднократно попадала в скандальные ситуации. Так, сначала она отличилась заявлением о том, что в семьях, которые нуждаются в материальной помощи, рождаются дети "очень низкого качества". Позже она пожаловалась на буллинг из-за разгоревшегося скандала.
При этом спустя месяц Третьякова заявила о низкой зарплате народных депутатов.
Кроме того, она "поразила" знанием английского языка во время согласительного совета парламента.
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