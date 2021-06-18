Галина Третьякова указала, что необходимо ориентироваться на "социальный или национальный" прожиточный минимум.

Скандальный народный депутат от "Слуги народа" Галина Третьякова, которая жаловалась на низкую зарплату депутатов, отличилась новым заявлением относительно благосостояния украинцев. Она считает, что 5 – 5,5 тысячи гривен заработной платы "достаточно" для удовлетворения физиологических потребностей.

Об этом политик заявила в комментарии "Страна.ua".

"Сегодня на физиологическом уровне, я считаю, что этот уровень должен быть 5-5,5 тысяч гривен", - заявила Третьякова, отвечая на вопрос о зарплате, которая позволила бы украинцам жить достойно.

При этом она указала, что необходимо ориентироваться на "социальный или национальный" прожиточный минимум, а не на "физиологический", а это 6 -7 тысяч гривен.

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"Считаю, что он сейчас должен составлять не менее 43-50% от средней зарплаты, что означает, что он должен быть на уровне 6-7 тысяч гривен", - подытожила Третьякова.

В то же время другие народные избранники были более щедры и предлагали зарплату для украинцев в 20, 22, 30 тысяч гривен и даже в тысячу евро.

Скандалы с нардепом Галиной Третьяковой

Представительница "Слуги народа" неоднократно попадала в скандальные ситуации. Так, сначала она отличилась заявлением о том, что в семьях, которые нуждаются в материальной помощи, рождаются дети "очень низкого качества". Позже она пожаловалась на буллинг из-за разгоревшегося скандала.

При этом спустя месяц Третьякова заявила о низкой зарплате народных депутатов.

Кроме того, она "поразила" знанием английского языка во время согласительного совета парламента.

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Автор: Анастасия Горбачева