Ранее в календарном плане предусматривалось две пленарные недели.

Народные депутаты решили, что в январе будут работать в пленарном режиме всего одну неделю.

Читайте такжеРада выделила дополнительные 19 миллиардов гривен на ремонт дорог в 2021 годуКак передает корреспондент УНИАН, народные депутаты Украины проголосовали за внесение изменений в календарный план проведения шестой сессии девятого созыва. За принятие постановления №6381 проголосовало 276 народных депутатов.

Этими изменениями предусмотрено, что в январе народные депутаты будут работать в пленарном режиме только одну неделю - с 18 по 21 января. В то же время решили, что в неделю, которая ранее предусматривалась как пленарная, – с 10 по 14 января – будут работать с избирателями.

В результате получается, что народные депутаты почти месяц - с 20 декабря по 14 января не будут работать вообще в пленарном режиме.

Напомним, "слуга народа" Александр Качура подал депутатский запрос в СБУ, ГПСУ и миграционную службу, чтобы выяснить наличие американского гражданства у главы его фракции Давида Арахамии и лидера партии "Голос" Киры Рудык.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в свою очередь заверил, что не имеет двойного гражданства, и готов это доказать.

Арахамия отметил, имеющее железобетонное доказательство, свидетельствующее об отсутствии американского гражданства. В то же время Арахамия не рассказал, о каком именно доказательстве идет речь.

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Автор: Надя Пришляк