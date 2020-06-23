Пока рано говорить о повышении зарплат депутатам - Разумков

По мнению спикера ВР, этот вопрос должен быть связан с ростом экономики, ВВП, благосостояния граждан и развитием государства.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков считает, что пока рано говорить о повышении зарплат народным депутатам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, отвечая на вопрос о целесообразности повышения зарплаты депутатам.

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"Я считаю, что должен быть достойный уровень оплаты труда. Но должен быть достойный уровень оплаты труда всех ... Мне кажется, что на уровне той заработной платы, которая есть в государстве, на уровне той минимальной заработной платы, которая сегодня есть у наших сограждан, говорить о повышении заработной платы для народных депутатов, - пока рано, мягко говоря", - отметил председатель ВР.

Он считает, что этот вопрос должен быть связан с ростом экономики, ВВП, благосостояния граждан и развитием государства.

"А сегодня говорить исключительно о себе - я думаю, что это не совсем правильно. И с экономической, и с политической, и с моральной точки зрения", - сказал Разумков.

Спикер также добавил, что заработные платы депутатов "даже немного выросли". "Моя заработная плата за год выросла на 3000 гривен, если я не ошибаюсь. Потому что есть индексация", - рассказал он.

В то же время, отметил Разумков, поднимать сейчас вопрос о каком-то значительном росте зарплаты депутатов - это "неправильно и несвоевременно".

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