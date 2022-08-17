Завтра во Львове состоятся переговоры Владимира Зеленского с президентом Турции и генсеком ООН.

Президент Турции Реджеп Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерриш, которые завтра встретятся с Владимиром Зеленским во Львове, будут продвигать в Украине завершение войны с РФ дипломатическим путем.

Как заявляет военный эксперт Олег Жданов, это российский план - сесть за стол переговоров прямо сейчас.

"Поверьте, первое условие этих переговоров будет временное прекращение огня. Как говорят, нет ничего постояннее, чем временное. Россия будет пытаться "застолбить" те достижения, которые они на сегодняшний день достигли", - прогнозирует эксперт.

По мнению Жданова, генсек ООН вовсе занимает сторону Путина и заинтересован в "товарно-денежных сделках" по зерну.

"У Реджепа Эрдогана свои виды на эту войну. У него свои договоренности с Россией. Он не вводит санкции против России, они встречались [с Путиным] 5 августа в Сочи и о чем-то договорились", - напомнил он.

Призывы к перемирию с Россией Жданов называет "опасной ситуацией".

"Я так понимаю, президента Зеленского будут уговаривать подписать мир с Россией. На тех условиях, которые выдвигает РФ", - добавил он.

Жданов допустил, что позицией Украины в переговорах может стать возвращение российских войск на линию до 24 февраля. Он также обратил внимание на то, что в данных переговорах не участвуют ЕС и США, что "настораживает".

"Это очень тревожный звонок, такой приезд не в Киев, а именно во Львов. Не хотят показать, что они поддерживают Украину, приехать в Киев", - сказал эксперт.

Накануне у Эрдогана заявили, что во Львове на саммите при участии президентов Украины и Турции, а также генсека ООН речь пойдет о прекращении российско-украинской войны "дипломатическими средствами".

Ранее первый помощник Эрдогана заявлял, что мир "не может положить конец войне в Украине, игнорируя Россию".

Сегодня Гутерриш прибыл во Львов.