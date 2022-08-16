Во Львове Антониу Гутерриш встретится с президентами Украины и Турции, в Одессе посетит морской порт.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш посетит Украину 18-19 августа.

Об этом сообщает Reuters.

В частности, Гутерриш отправится во Львов для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в четверг, 18 августа, а затем посетит порт в Одессе в пятницу, 19 августа.

Визит генсека ООН в Украину призван поднять вопрос "зернового соглашения", обстрелов Запорожской АЭС, убийства пленных украинских военных в СИЗО Еленовки.

Затем Гутерриш поедет в Турцию посмотреть, как именно работает координационный центр. Добавим, что в Стамбуле пока не анонсировали визит Эрдогана в Украину.

Напомним, что в апреле генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш посещал Украину.

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