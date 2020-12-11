Президент приветствует выводы Венецианской комиссии относительно последствий решения Конституционного суда от 27 октября.

Президент Владимир Зеленский заявил, что выводы Венецианской комиссии по поводу скандального решения Конституционного суда Украины дают важные ориентиры для решения задач по предотвращению необратимого вреда антикоррупционной инфраструктуре и системному реформированию КСУ.

Читайте такжеВенецианская комиссия подготовила для Рады шесть предложений для решения конституционного кризисаКак сообщает пресс-служба Офиса президента, Зеленский принял участие в заседании Европейской комиссии «За демократию через право», которое состоялось в формате видеоконференции.

Глава государства поблагодарил Венецианскую комиссию за помощь Украине в утверждении идей верховенства права и конституционных ценностей.

«Наше общество знает и уважает Венецианскую комиссию как высокопрофессиональную организацию, с которой у государства существует эффективное сотрудничество. Уверен, что нынешний этап нашего взаимодействия только придаст позитива такому восприятию», - отметил Зеленский.

Также президент поблагодарил председателя Венецианской комиссии Джанни Букиккио за понимание ситуации, сложившейся из-за решения Конституционного суда от 27 октября 2020 года.

«Я благодарен господину Джанни Букиккио и достопочтенным членам комиссии за такую быструю оценку на мой запрос. Спасибо докладчикам, которые в кратчайшие сроки разобрались с очень сложной ситуацией и подготовили важные, неотложные выводы», - сказал глава государства.

Президент солидарен с оценкой Венецианской комиссии, что решение КСУ подрывает доверие общественности к конституционному правосудию в целом.

Также Зеленский благодарен за четкую рекомендацию Венецианской комиссии относительно обязательства государственных служащих, включая судей, в том числе КСУ, подавать финансовые декларации, а также о необходимости иметь эффективный механизм их проверки и предусмотреть в законе соответствующие санкции для тех, кто сознательно подает ложные данные.

Президент приветствует выводы Венецианской комиссии относительно последствий решения КСУ. «Два документа, которые комиссия сегодня формально одобрила, дают важные ориентиры для решения ключевых для меня задач: каким образом избежать причинения Конституционным судом необратимого вреда антикоррупционной реформе и как реформировать сам Конституционный суд системно, чтобы нынешняя ситуация больше не повторилась», - сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что юристы Офиса президента и Верховной Рады анализируют выводы и рекомендации Венецианской комиссии, чтобы оперативно их учесть.

Зеленский предложит Комиссии по вопросам правовой реформы при президенте Украины внимательно проработать указанные рекомендации и учесть их при подготовке дальнейших шагов по реформированию судебной системы.

Конституционный кризис в Украине

Венецианская комиссия раскритиковала

решение Конституционного суда Украины об отмене наказания за недостоверное декларирование активов и советует сохранить систему электронного декларирования чиновниками своих активов. Венецианская комиссия отмечает, что решение КСУ относительно электронного декларирования «вызывает огорчение».

Как заявили в ВК, решению Конституционного суда, касающееся е-декларирования «не хватает четкого обоснования, оно не имеет твердой основы в международном праве, и оно запятнано важным процедурным недостатком - неурегулированным вопросом конфликта интересов некоторых судей».

«Это вызывает сожаление в связи с немедленным негативным влиянием этого решения на борьбу с коррупцией в Украине, но также потому, что такие решения подрывают общественное доверие к конституционному правосудию в целом», - говорится в сообщении.

Однако, как заявляют эксперты ВК, конституционная роль Конституционного суда должна уважаться, а Верховная Рада должна принять и ввести решение, которое будет учитывать конституционную основу страны и соответствующие международные стандарты с сохранением таких общественных интересов, как борьба с коррупцией, в том числе в судебной системе.

Также Венецианская комиссия подготовила 10 рекомендаций для внесения изменений в закон о Конституционном суде Украины.

Скандальное решение КСУ

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за недостоверное декларирование.

Также КС признал неконституционными положения законов о проверке е-деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.

29 октября президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады как неотложный проект закона «О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству» (№4288), которым предлагается прекратить полномочия судей КС. В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является «ничтожным (не создающим правовых последствий) как принятое судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов».

Председатель КС Александр Тупицкий заявил, что предложения президента прямо противоречат Конституции.

2 декабря Зеленский заявил, что принятие Венецианской комиссией выводов относительно конституционного кризиса в Украине, который был вызван решением Конституционного суда относительно е-декларирования, ожидается во время 125-й пленарной сессии комиссии 11-12 декабря.

Также Зеленский направил в парламент письмо с просьбой не рассматривать на заседании Комитета по вопросам правовой политики законопроект о прекращении полномочий КС до получения выводов Венецианской комиссии.

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Автор: Константин Гончаров