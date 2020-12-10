В КСУ обратили внимание лишь на те выводы ВК, в которых говорилось о необходимости уважения к конституционной роли суда.

Конституционный Суд Украины заявляет, что с большим уважением относится к рекомендациям Европейской Комиссии «За демократию через право» (Венецианская Комиссия).

Об этом говорится в заявлении КСУ в ответ на обнародованный срочный вывод Венецианской Комиссией по законодательной ситуации в отношении антикоррупционных механизмов в Украине.

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«Конституционный Суд Украины с большим уважением относится к выводам Венецианской Комиссии», - сказано в заявлении.

"Принципы разделения власти и взаимоуважения между ветвями власти закреплены в Конституции Украины. В решении №13-р/2020 Конституционного Суда Украины от 27 октября 2020 года и в этом заключении отмечено, что борьба с коррупцией является важным элементом в правовом государстве, как и уважение к Конституции и конституционному правосудию», - добавляют в КСУ.

В КСУ отмечают, что Венецианская Комиссия подчеркнула, что принцип разделения государственной власти заключается, в частности, в том, что парламент и исполнительная власть должны уважать роль Конституционного Суда как хранителя Конституции Украины, и его решения должны выполняться.

В Конституционном суде обращают внимание, что в заключении отмечено, что несмотря на неоднозначное восприятие его решения конституционная роль КСУ должна уважаться, и Верховная Рада должна выполнить его решение с учетом Конституции Украины и применимых международных стандартов.

Заключение Венецианской комиссии по решению КСУ

Венецианская комиссия раскритиковала решение Конституционного Суда Украины

об отмене наказания за недостоверное декларирование активов и советует сохранить систему электронного декларирования чиновниками своих активов. Венецианская комиссия отмечает, что решение КСУ об электронном декларировании "вызывает огорчение".

Как заявили в ВК, решению Конституционного Суда о е-декларировании "не хватает четкого обоснования, оно не имеет твердой основы в международном праве, и оно запятнано важным процедурным недостатком - неурегулированным вопросом конфликта интересов некоторых судей".

"Это вызывает сожаление из-за немедленного негативного влияния этого решения на борьбу с коррупцией в Украине, но также потому, что такие решения подрывают общественное доверие к конституционному правосудию в целом", - говорится в сообщении.

Однако, как заявляют эксперты ВК, конституционная роль Конституционного Суда должно уважаться, а Верховная Рада должна принять и внедрить решение, которое будет учитывать конституционную основу страны и соответствующие международные стандарты с сохранением таких общественных интересов, как борьба с коррупцией, в том числе в судебной системе.

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Автор: Виталий Саенко