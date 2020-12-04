По словам Разумкова, необходимо еще будет создать условия "нормальной работы" НАПК и "баланс в разных вертикалях власти".

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков пояснил, что еще нужно сделать для выхода из конституционного кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге, отвечая на вопрос, выводит ли страну из конституционного кризиса принятие парламентом закона об ответственности за декларирование ложной информации.

"Из конституционного кризиса мы не сможем выйти этим законом. По большому счету, есть три позиции, которые надо нам решить. Первое - это восстановление ответственности, и мы сегодня это сделали. Второе - это создание условий нормальной работы НАПК, с учетом тех позиций, которые были отражены в решении Конституционного суда. и третий вопрос - это создание баланса в различных вертикалях власти и прогнозируемость решений", - пояснил спикер.

Он также напомнил, что озвучивались различные законодательные инициативы о деятельности КС. Например, чтобы решения в нем принимать двумя третями голосов.

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"Параллельно были и другие законодательные инициативы озвучены и задекларированы, и зарегистрированы различными депутатскими фракциями и группами. Но, скорее всего, правильнее, как мне кажется, было прийти к единому документа, который бы стал законом. И так, как Верховная Рада сегодня живет по закону о Регламенте и закону о комитетах, так чтобы и наши коллеги, в том числе и в Конституционном суде руководствовались именно таким методом", - сказал Разумков.

На вопрос, планируется ли каким-либо законопроектом возвращать доверие к судьям КС, он отметил, что за этот вопрос отвечает Комитет ВР по вопросам правовой политики.

"Там также есть несколько законопроектов зарегистрированных. На сегодняшний день они не были рассмотрены ... Есть законопроекты, по которым субъекты законодательной инициативы обратились с предложением пока их не рассматривать, чтобы дождаться заключения Венецианской комиссии", - пояснил председатель ВР.

Конституционный кризис в Украине

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, что предусматривает ответственность за недостоверное декларирование.

Также КС признал неконституционными положения законов о проверке е-деклараций чиновников и отменил полномочия НАЗК с проверки деклараций и выявления конфликта интересов.

25 ноября президент Владимир Зеленский обратился к Венецианской комиссии с просьбой по ускоренной процедуре предоставить заключение о состоянии украинского антикоррупционного законодательства после решения КС.

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Автор: Татьяна Поляковская