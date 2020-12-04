Верховная Рада Украины приняла закон О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно установления ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления (№4460-д).
Как передает корреспондент УНИАН, за это решение, с последующим технико-юридическим редактированием, проголосовали 289 народных депутатов из 322, зарегистрированных в сессионном зале.
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