За представление недостоверной информации в е-декларациях предусмотрено максимальное наказание в виде ограничения свободы на срок до 2 лет.

Верховная Рада Украины приняла закон О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно установления ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления (№4460-д).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение, с последующим технико-юридическим редактированием, проголосовали 289 народных депутатов из 322, зарегистрированных в сессионном зале.

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Автор: Татьяна Поляковская