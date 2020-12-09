Глава Представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас заявляет, что принятый недавно Верховной Радой закон о возвращении уголовной ответственности за недостоверное декларирование необходимо усовершенствовать.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Маасикас сказал во время онлайн-дискуссии "Объединяя усилия против убийц демократии: коррупции, отмывания денег, и пропаганды", которая транслировалась "Центром противодействия коррупции" в Facebook.
"Европейский Союз четко выразил свою позицию относительно закона, который в прошлую пятницу приняла Верховная Рада с целью восстановления системы декларирования активов. Мы признали, что это является шагом на пути к урегулированию ситуации в связи с решением Конституционного суда, но этого недостаточно для восстановления настоящей действенной и сдерживающей системы декларирования активов. Поэтому наша позиция заключается в том, что этот закон надо улучшить", - подчеркнул Маасикас.
Он добавил, что Евросоюз твердо поддерживает Украину в борьбе с коррупцией.
Конституционный кризис в Украине
- 27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривала ответственность за недостоверное декларирование.
- Также КС признал неконституционными положения законов о проверке е-деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.
- 4 декабря Верховная Рада приняла закон О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно установления ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления (№4460-д).
- Законом Уголовный кодекс дополняется статьями 366-2 "Декларирование недостоверной информации" и 366-3 "Непредоставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления".
- Так, за соответствующие правонарушения предусмотрены штрафы, общественные работы, ограничение свободы или лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
- Лишения свободы за предоставление в электронной декларациях недостоверных данных не установлено.
- Президент еще не подписал этот закон.
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