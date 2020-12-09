Посол ЕС Матти Маасикас заявил, что новый закон не создает достаточного действенного механизма для предотвращения сокрытия должностными лицами своего состояния.

Глава Представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас заявляет, что принятый недавно Верховной Радой закон о возвращении уголовной ответственности за недостоверное декларирование необходимо усовершенствовать.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Маасикас сказал во время онлайн-дискуссии "Объединяя усилия против убийц демократии: коррупции, отмывания денег, и пропаганды", которая транслировалась "Центром противодействия коррупции" в Facebook.

"Европейский Союз четко выразил свою позицию относительно закона, который в прошлую пятницу приняла Верховная Рада с целью восстановления системы декларирования активов. Мы признали, что это является шагом на пути к урегулированию ситуации в связи с решением Конституционного суда, но этого недостаточно для восстановления настоящей действенной и сдерживающей системы декларирования активов. Поэтому наша позиция заключается в том, что этот закон надо улучшить", - подчеркнул Маасикас.

Он добавил, что Евросоюз твердо поддерживает Украину в борьбе с коррупцией.

Конституционный кризис в Украине

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривала ответственность за недостоверное декларирование.

Также КС признал неконституционными положения законов о проверке е-деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.

4 декабря Верховная Рада приняла закон О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно установления ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления (№4460-д).

Законом Уголовный кодекс дополняется статьями 366-2 "Декларирование недостоверной информации" и 366-3 "Непредоставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления".

Так, за соответствующие правонарушения предусмотрены штрафы, общественные работы, ограничение свободы или лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Лишения свободы за предоставление в электронной декларациях недостоверных данных не установлено.

Президент еще не подписал этот закон.

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Автор: Виталий Саенко