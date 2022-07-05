Китайский лидер объяснил отказ коронавирусными ограничениями.

Китайский лидер Си Цзиньпин отказался приехать в Россию по приглашению российского президента Владимира Путина.

Как сообщает японская газета Yomiuri со ссылкой на собственные дипломатические источники, отказ был обоснован ограничениями, вызванными коронавирусом.

Дипломатические источники в Пекине сообщили, что во время телефонного разговора с Си Цзиньпином 15 июня Путин пригласил его посетить Россию, однако китайский лидер сказал, что "в ближайшем будущем будет трудно" приехать в РФ.

Путин и Си Цзиньпин встречались в Пекине 4 февраля накануне полномасштабного вторжения России в Украину, однако, как отмечает издание, настала очередь лидера Китая посетить Россию в рамках "дипломатических церемоний".

Журналисты допускают, что Си Цзиньпин пытается "стабилизировать не только внутреннюю среду, но и внешнюю в преддверии съезда Коммунистической партии", а также избежать углубления конфликта со США и Европой, которые усиливают давление на Россию из-за экономических санкций.

Как сообщал УНИАН, 4 июля начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов ответил, опасен ли сейчас Китай как союзник России.

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