Речь идет об оборонном законодательном пакете.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Верховную Раду безотлагательно собраться для рассмотрения нескольких важных вопросов.

В своем видеообращении он сообщил, что пришло время принять оборонный законодательный пакет для Украины. Так, нужно гарантировать на законодательном уровне, что военные, участвующие в операциях на территории России, будут получать все предусмотренные для передовой выплаты и преференции.

Кроме того, продолжил президент, каждый воин, который защищает Украинское государство, наших людей и нашу независимость, заслуживает признания и максимальной поддержки.

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"Это касается, в частности тех наших воинов - украинских легионеров, - которые сейчас имеют гражданство других государств, но пока не Украины. Они заслуживают быть нашими гражданами, гражданами Украины, и должны получить такое уважение от Украинского государства. Также это справедливо распространить и на их родных, родных наших героев", - пояснил Зеленский.

Кроме того, должен быть урегулирован вопрос трофейного оружия, которое украинские воины получают в боях, а также механизм лишения коллаборационистов наград и званий.

"Каждый, кто служит Путину или оправдывает его войну или помогает злу, не заслуживает сохранять все то, чем его или ее отмечало Украинское государство. Предатели, которые сбежали в Россию после 24 февраля. Коллаборационисты, которые работают на войну. Все преступники, которые пошли на службу российскому государству. Они должны быть лишены любых званий и наград в Украине. И это должно быть сделано реально - так, чтобы решение о лишении наград не было лишь декларативным, а действительно фиксировало, как Украина относится к такому лицу. Соответствующие законопроекты тоже уже есть в парламенте", - сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что просит Верховную Раду собраться безотлагательно, уже в ближайшее время. "Конечно, кроме этих названных мной решений, есть еще некоторые другие, не менее важные законодательные инициативы, которые усиливают нашу независимость, в частности духовную независимость, а также правительственная работа, чтобы их внедрить. Это все стоит сделать действительно оперативно", - отметил он.

Наступление на Россию

Сегодня стало известно, что на территории Курской области, которую сейчас контролируют украинские силы, создали первую военную комендатуру.

Как сообщалось, ранее экс-посол Соединенных Штатов Америки в России Майкл Макфол заявил, что украинское наступление стало огромным психологическим ударом для Путина. По его мнению, тот пока не знает, как вернуть утраченные территории.

Украинская операция напомнила Макфолу о "походе на Москву" главаря российской частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина.

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