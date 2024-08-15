Макфол отметил, что обычно россияне проводят ковровые бомбардировки, чтобы захватить территорию, но на российской земле такую стратегию применить нельзя.

Наступление Украины в Курской области нанесло Владимиру Путину огромный психологический удар, и у него пока нет плана, как отвоевать захваченные территории. Об этом заявил бывший посол США в России Майкл Макфол, пишет The Hill.

"Я думаю, что психологически этот удар огромен для Путина, особенно среди элиты, потому что он должен быть защитником. Он должен быть сильным человеком, защищающим Россию от Запада, защищающим Россию от Украины. И теперь во второй раз за столько лет он не смог этого сделать", - сказал Макфол

Макфол отметил, что вторжение Украины напоминает ему восстание главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина прошлым летом, которое в конечном итоге закончилось переговорами с Путиным.

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"Путину пришлось вести с ним переговоры, чтобы остановить это. Но здесь украинцы не будут вести с ним переговоры, чтобы уйти", - сказал Макфол.

По его мнению, у российского лидера пока нет стратегии, чтобы отразить украинское вторжение, и это "в психологическом плане очень вредно для Путина".

Макфол также считает, что контрнаступление ВСУ "возможно" повлияет на мертвую хватку Путина над российскими военными.

"Это позор для разведки. Помните, разведчики тоже не поняли это правильно. Это позор для военных", - добавил он.

Он отметил, что российские военные обычно устраивают ковровые бомбардировки, убивая множество мирных жителей и уничтожая невоенные цели, когда хотят освободить территорию. Однако на российской земле такую стратегию не применить.

"Вот что они сделали в Украине. Они сделали это в Сирии. Они сделали это в Чечне. Они не могут сделать этого на своей территории. И поэтому, я думаю, Путин сталкивается с настоящей дилеммой. Как он собирается освобождать эту территорию? Пока у него нет ответа", - подытожил Макфол.

Курская область - последние новости

Как сообщал УНИАН, 13 и 14 августа ВСУ продвинулись в Курской области РФ. Украинцы имели значительные территориальные успехи вблизи ряда населенных пунктов. В то же время россияне роют окопы и боятся, что ВСУ расширят прорыв.

В среду, 13 августа, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что под контролем украинских сил находятся уже 74 населенных пункта Курской области.

Также 14 августа в Курской области спецназовцы Службы безопасности Украины взяли в плен 102 российских военных.

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