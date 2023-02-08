Украинский президент проведет в Лондоне ряд важных встреч.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня прибудет в Великобританию с визитом.

Предварительно известно, что во время визита он встретится с премьер-министром страны Риши Сунаком на Даунинг-стрит, а также посетит украинских военных, которые проходят подготовку в Великобритании.

Также, по данным британского издания Тelegraph, украинский лидер встретится с министром обороны Беном Уоллесом и другими высокопоставленными чиновниками Минобороны.

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Отмечается, что сегодня Сунак объявит о расширении учебной программы украинских военных и о предоставлении вооружения Киеву.

Отметим, что это первый визит Зеленского в Великобританию за время полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Визит Риши Сунака в Киев

19 ноября 2022 года премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл с визитом в Киев, где встретился с президентом Владимиром Зеленским. Это был его первый визит в статусе премьер-министра.

Тогда Сунак заявил, что Британия предоставит Украине 120 специальных зенитных орудий и радиолокационные станции. А также поможет с зимним оборудованием для украинских военных и окажет гуманитарную помощь. Кроме того, Сунак заверил, что Британия продолжит и расширит учебные программы для украинских военных, медиков и инженеров.

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