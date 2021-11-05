Зеленский беспрекословно выигрывает у всех своих ближайших преследователей почти с идентичными показателями.

Действующий глава государства Владимир Зеленский выигрывает потенциальный второй тур выборов президента у всех своих конкурентов, но разрыв с ними сокращается.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Украинским институтом будущего совместно с компанией "Нью имидж маркетинг групп".

Согласно опросу, в первом туре Зеленский неизменно занимает первую строчку электоральных преференций граждан: за него готовы проголосовать 18% среди всего населения или 25% среди тех, кто определился и пойдет на выборы. По сравнению с сентябрем поддержка Зеленского заметно уменьшилась – на семь пунктов.

Как отмечают социологи, новые результаты нарушают тенденцию последних месяцев по стабилизации рейтинга действующего президента на уровне 30-32% среди тех, кто пойдет голосовать и определился, за кого будет это делать. В октябре впервые за год, показатель Зеленского вернулся к февральской отметки и является самым низким.

Читайте такжеСкандальную Третьякову отстранили от участия в заседаниях Верховной РадыВ то же время рейтинги ближайших конкурентов Зеленского – главы партии "Европейская солидарность", народного депутата Украины Петра Порошенко, сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко и лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко вдвое меньше. Они имеют соответственно 10%, 9% и 8% среди всего населения или 13%, 12%, 11% среди тех, кто определился и пойдет на выборы.

В уже устоявшихся кандидатов, которые преодолевают 5-процентный барьер в случае президентских выборов, относятся: лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко (8% среди тех, кто определился и пойдет на выборы), бывший премьер-министр Владимир Гройсман и лидер партии "Наши" Евгений Мураев (по 7%). Также впервые присоединился к рейтингу экс-спикер ВР Дмитрий Разумков (6% среди тех, кто определился и пойдет не выборы).

По данным социологов, молодежь до 24 лет уже традиционно больше всего поддерживает Зеленского – 29%. С увеличением возраста респондентов их готовность голосовать за него уменьшается и среди людей старшего возраста составляет лишь 12%.

В центре Зеленский удерживает первое место с 19% против 9% Тимошенко, против 8% Порошенко и 8% Гройсмана. На юге Зеленский еще опережает незначительно Бойко с 17% против 16%.

В то же время Зеленский теряет электоральное лидерство на западе страны с 17% против 18% у Порошенко, а на востоке имеет одинаковую поддержку по 17% с Бойко.

Читайте такжеЗеленский подписал закон об олигархахКроме того, Донбасс традиционно остается откровенно проблемным регионом для Зеленского: там он беспрекословно проигрывает Бойко – 6% до 23% и Мураеву, у которого 14% поддержки.

Сравнительно небольшая поддержка в Донецкой и Луганской областях коррелирует с низким доверием там к действующему главе государства и большей долей тех, кто выступает за внеочередные президентские выборы.

При этом, при условии проведения второго тура, Зеленский безоговорочно выигрывает у всех своих ближайших преследователей почти с идентичными показателями: 36% до 23% против Порошенко (60% к 40% среди тех, кто пойдет и определился), 36% до 24% против Бойко (соответственно 60% к 40%) и 35% до 25% против Тимошенко (соответственно 58% до 42%).

По сравнению с предыдущими месяцами, хоть Зеленский и выигрывает в условном втором туре у всех оппонентов, в среднем разрыв между ними сократился на шесть пунктов.

Исследование было проведено среди 2 тыс. 400 респондентов в период с 23 октября по 2 ноября 2021 года. Опрос проводился face-to-face по структурированной интерактивной анкете на планшете с использованием собственного программного обеспечения для проведения опроса Lemur. Генеральная совокупность опроса составляет 30 млн 842 тыс 531 житель Украины (кроме временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, АР Крым) в возрасте от 18 лет и старше.

Автор: Виталий Саенко