"Слуга народа" имеет 18% поддержки, "Батькивщина" - 16%, "Оппозиционная платформа – За жизнь" - 16% и "Европейская солидарность" - 15%.

Партия "Слуга народа" сохраняет лидерство на потенциальных выборах в Верховную Раду, но три партии - "Батькивщина", "Оппозиционная платформа – За жизнь" и "Европейская солидарность" - вплотную приблизились к рейтингу поддержки "Слуги народа".

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Украинским институтом будущего совместно с "Нью имидж Маркетинг Групп".

Как свидетельствует опрос, партия "Слуга народа" формально удерживает первое место в партийном рейтинге – за нее проголосовали бы 18% среди тех, кто определился и пойдет на выборы (или 13% среди всех опрошенных).

Вместе с тем, по сравнению с сентябрем провластная политическая сила потеряла пять пунктов поддержки среди активного электората.

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Это позволило таким политическим силам, как ВО "Батькивщина", "Оппозиционная платформа – За жизнь" и "Европейская солидарность", которые незначительно или почти не увеличили показатели своей поддержки в течение октября, вплотную приблизиться к лидеру партийных рейтингов, и теперь их отделяет лишь три процента разницы.

Так, "Батькивщина" имеет 16% поддержки среди тех, кто определился и пойдет на выборы (или 12% среди всех опрошенных), "Оппозиционная платформа – За жизнь" - 16% тех, кто определился и пойдет на выборы (или 11% среди всех опрошенных), "Европейская солидарность" - 15% (или 11% соответственно).

Из всех остальных партий пятипроцентный барьер в абсолютных показателях до сих пор преодолевает лишь партия Игоря Смешко "Сила и Честь" - 7% поддержки среди тех, кто определился и пойдет на выборы (или 5% среди всех опрошенных).

В то же время склонность молодежи голосовать за Владимира Зеленского сказывается и на самой большой поддержке среди респондентов в возрасте 18-24 года его партии: среди них "Слугу народа" своим выбором называют 23%, и наоборот, среди избирателей 55 лет и старше поддержка правящей партии в два раза меньше - 10%. Зато старшее поколение чаще выбирает "Оппозиционную платформу - За жизнь" – 16%, что коррелирует с большей приверженностью этой категории одному из лидеров партии - Юрию Бойко.

По региональному разрезу партия "Слуга народа" лишь немного опережает "Батькивщину" в Центре страны – 13% к 12%, зато на Западе вдвое уступает "Европейской солидарности" - 10% к 21%.

На Востоке и Юге правящая политсила уступает "Оппозиционной платформе - За жизнь" – соответственно 14% против 25% и 15% к 21%.

Наихудшие позиции у "Слуги народа" на Донбассе, где она уступает "Оппозиционной платформе - За жизнь" в шесть раз: 6% к 35%.

Исследование было проведено среди 2 тыс. 400 респондентов в период с 23 октября по 2 ноября 2021 года. Опрос проводился face-to-face по структурированной интерактивной анкете на планшете с использованием собственного программного обеспечения для проведения опроса Lemur. Генеральная совокупность опроса составляет 30 млн 842 тыс. 531 жителей Украины (кроме временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, АР Крым) в возрасте от 18 лет и старше.

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Автор: Виталий Саенко