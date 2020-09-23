Президент заверил послов стран "Большой семерки" и ЕС в неизменности курса Украины.

Президент Владимир Зеленский заявил, что поддержка стран G7 и Европейского Союза важна для Украины.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом он сказал сегодня в Николаеве во время встречи с послами стран "Большой семерки" и ЕС, аккредитованными в Украине.

"Поддержка со стороны ваших государств и ЕС для Украины является ключевой. Поэтому хочу постоянно поддерживать этот диалог, чтобы услышать вас и поделиться своим видением политической жизни и стратегии дальнейших преобразований в стране", - сказал Зеленский.

Президент также отметил, что рад этой встрече во время учений"Объединенные усилия - 2020", которые он считает важными в контексте того, что Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями.

Он проинформировал участников встречи о состоянии и перспективах реализации ключевых реформ, ситуации вокруг антикоррупционных органов, НБУ, о подготовке к проведению местных выборов.

Глава государства заверил в неизменности курса страны.

"Европейский выбор является неизменным для нашего государства. Именно он формирует повестку дня политических и экономических преобразований в Украине", - отметил он.

Относительно экономических перспектив страны президент акцентировал, что власть стремится заложить основу для устойчивого динамичного развития Украины, создания рабочих мест, модернизации инфраструктуры, восстановления промышленно-производственной базы, привлечения инвестиций.

"Сейчас усилия правительства и Верховной Рады направлены на поддержку экономики в период кризиса, привлечение инвестиций и модернизацию тех отраслей промышленности, в которых Украина сохраняет потенциал. Мы заинтересованы в иностранных инвестициях и работаем над созданием комфортных условий для работы инвесторов. Мой приоритет - системное улучшение инвестиционного климата", - подчеркнул Зеленский.

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Глава государства также отметил, что стоит на позиции сохранения независимости Национального банка Украины и уделяет внимание продолжению реформирования банковского сектора.

Не менее важной президент назвал и независимость антикоррупционных органов. Он заверил, что его позиция - все процедуры отбора членов конкурсных комиссий и конкурсы на должности руководителей антикоррупционных органов, в частности таких как САП и НАБУ, должны проходить согласно установленной законом процедуре, прозрачно и под общественным контролем.

"Как гарант Конституции готов всячески защищать и обеспечивать независимость и прозрачность работы САП, НАБУ, ВАКС. В то же время буду требовать обеспечения права украинских граждан видеть действенную работу этих органов", - заявил Зеленский.

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Автор: Юлия Янкевич