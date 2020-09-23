Сегодня учения проинспектирует президент Украины.

Украинские зенитные ракетные дивизионы, которые прибыли на Государственный испытательный полигон "Ягорлык", отработали в активной фазе стратегического командно-штабного учения "совместные усилия – 2020" вопросы взаимодействия и провели имитационные пуски по реальным целям.

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Об этом сообщает АрміяInform.

Как отмечается, во время активной фазы учений, в частности, будут разыгрывать сценарий массированного воздушного нападения врага. Задача по отражению возложена на сводный зенитный ракетный полк.

"Боевые расчеты комплексов С-300 и Бук-М1 должны будут уничтожить огромное количество воздушных целей, которые будут двигаться с разной скоростью, на разных высотах и расстоянии. Их роль традиционно будут играть БПЛА ВР-3 "Рейс", которые по своим характеристикам являются довольно неудобной малозаметной целью, больше похожей на ракету", - пишет издание.

По словам командующего воздушного командования "Восток" Олега Стрецинского, в настоящее время закончился завершающий этап подготовки.

"Во время тренировок группировка зенитных ракетных войск перехватило и условно уничтожило все цели. Личный состав отработал имитационные пуски на отлично, действовал уверенно и профессионально. За несколько дней боевые расчеты зенитных ракетных комплексов С-300 и Бук-М1 будут выполнять реальные боевые стрельбы по реальным воздушным целям", - пояснил он.

Параллельно с тренировкой ракетчиков, украинские истребители на Су-27 отработали перехват звена штурмовиков. Управление всеми силами и средствами производится с помощью автоматизированных систем управления.

"Объединенные усилия - 2020": Что известно об учениях

Стратегические командно-штабные обучение "Объединенные усилия - 2020" проходят в ответ на проведение Россией учений "Кавказ-2020".

Учения продлятся 22-25 сентября под руководством главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака.

В учениях примут участие около 12 тыс. военнослужащих и 700 единиц техники.

Учения будут проводиться на едином оперативно-стратегическом фоне, который приближен к вероятному характеру развития военно-политической обстановки вокруг Украины. Впервые к учениям будут привлечены военные подразделения стран-членов НАТО - США и Великобритании - для совместного выполнения учебно-боевых задач. За проведением учений будут наблюдать до 200 иностранных инструкторов.

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Автор: Юрий Годован