Глава государства подчеркнул, что ценит поддержку Украины и осуждение агрессивной войны России со стороны Совета Европы.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Совет Европы стал первой организацией из тех, которые исключили Россию из своего состава из-за ее действий. Ценим такие шаги поддержки Украины и осуждения агрессивной войны России против нашей страны", - подчеркнул он.

Зеленский поблагодарил Пейчинович-Бурич за визит. "Для нас важно, что вы воочию убедились в военных преступлениях, которые совершали оккупанты в Киевской области", - добавил он.

Как сообщается на сайте президента Украины, Зеленский обсудил с Пейчинович-Бурич конкретные пути поддержки Украины со стороны Совета Европы.

Стороны коснулись, среди прочего, инициатив по созданию группы юридических экспертов, которые будут оказывать содействие Офису генпрокурора, а также начало новой онлайн-платформы Cities4Cities для поддержки местных общин в Украине.

Отмечается, что одним из ключевых вопросов для Украины является защита прав человека на временно оккупированных территориях, поэтому были обсуждены пути мониторинга ситуации со стороны Совета Европы.

"Все грубые нарушения прав человека российской оккупационной администрацией на временно оккупированных территориях Украины должны фиксироваться и в дальнейшем – наказываться", – подчеркнул Зеленский.

Глава государства призвал Совет Европы приложить все возможные усилия для того, чтобы остановить незаконную депортацию Россией граждан Украины с временно оккупированных районов и зон боевых действий, а также совместно с другими международными партнерами обеспечить вывоз украинцев с территории страны-агрессора.

Война России против Украины

Как сообщал УНИАН, 24 февраля Россия вторглась на территорию Украины. Путин назвал войну с суверенным государством "специальной военной операцией", призванной якобы "демилитаризовать" и "денацифицировать" страну.

Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты.

Более 5 млн украинцев, спасаясь от войны, покинули свои дома и выехали за границу, еще миллионы стали внутренне перемещенными лицами.

По подсчетам ООН, по состоянию на 2 мая в результате действий российских оккупантов в Украине подтверждена поименно гибель 3153 мирных жителей. Еще 3316 человек были ранены. В ООН добавили, что большинство зафиксированных потерь среди гражданских были вызваны применением взрывчатого оружия с широкой зоной поражения, включая обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары.​

В Офисе генпрокурора также сообщили, что по состоянию на 5 мая в результате вооруженной агрессии России в Украине погиб 221 ребенок.

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