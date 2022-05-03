Также зафиксировано 3 тысячи 316 раненых.

За время полномасштабной войны России против Украины уже зафиксировано более 3 тыс. погибших среди гражданских лиц.

Как сообщает Радио Свобода, такие данные приводит Управление Верховного комиссара ООН по правам человека в своем отчете.

"Управление Верховного комиссара ООН по правам человека смогло подтвердить гибель 3 тыс. 153 и ранения 3 тыс. 316 гражданских людей из-за полномасштабной войны России против Украины. Это данные от 24 февраля до полуночи 1 мая", - сообщили в УВКПЧ ООН.

При этом в организации подчеркивают, что реальные цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, происходит с задержкой, и много сообщений с мест, откуда поступает информация о потерях среди гражданского населения, все еще нуждаются в подтверждении.

Это касается, например, населенных пунктов Мариуполь (Донецкая область), Изюм (Харьковская область) и Попасная (Луганская область), "где, по сообщениям, имели место многочисленные случаи гибели или ранения гражданских лиц. Они подлежат дальнейшей верификации и не включены в вышеприведенную статистику".

В ООН добавили, что большинство зафиксированных потерь среди гражданских были вызваны применением взрывчатого оружия с широкой зоной поражения, включая обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары.​

Справка УНИАН. 24 февраля в 4:00 утра Россия осуществила вооруженное вторжение в Украину. Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты.

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