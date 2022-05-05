Из-за войны с РФ больше всего детей пострадало в Донецкой области, отметили в Офисе генпрокурора.

В результате вооруженной агрессии России в Украине погиб 221 ребенок.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора в своем Telegram.

"По состоянию на утро 4 мая 2022 года более 629 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальным данным, погиб 221 ребенок, ранено свыше 408. Эти цифры не окончательные, поскольку продолжается работа по их установке в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях", - говорится в сообщении.

Больше всего детей пострадали в Донецкой области - 139, Киевской - 116, Харьковской - 95, Черниговской - 68, Херсонской - 46, Николаевской - 44, Луганской - 37, Запорожской - 27, Сумской - 17, в Киеве - 16, Житомирской - 15.

В частности, 3 мая в результате обстрела российскими оккупантами с. Большой Кут Николаевской области ранена 9-летняя девочка.

Во время фиксации уголовных правонарушений, совершенных российскими оккупантами на территории Киевской области, в с. Шибино обнаружено тело 10-летней девочки, которая погибла от осколочных ранений из-за попадания в дом вражеского снаряда.

Из-за ежедневных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 1 584 учебных заведений, при этом 118 из них разрушены полностью.

Напомним, Россия ворвалась в Украину рано утром 24 февраля.

Противник в ряде областей сначала бомбил военные объекты, а потом атаковал и гражданские.

В Офисе генпрокурора сообщали, что по состоянию на 3 мая из-за полномасштабной агрессии РФ погибли 220 детей, а 406 - получили ранения.

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