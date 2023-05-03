В Украине разочарованы утечкой информации о возможном визите Зеленского в Германию.

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Германию, который должен был состояться 13 мая, могут отменить. Причиной этому стал "слив" информации о поездке в СМИ.

Как сообщает издание t-online со ссылкой на источники, "близкие к правительству Украины", в Киеве "настолько раздражены утечкой информации из Германии, что ответственные за это лица, очевидно, рассматривают возможность отмены визита Зеленского".

Собеседники издания подчеркнули, что украинская сторона "глубоко разочарована" той утечкой "очень чувствительной информации по вопросам безопасности". Отмечается, что она могла быть намеренно опубликована источниками в Германии.

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Зарубежные визиты Зеленского во время войны

Первый зарубежный визит президента Зеленского с начала полномасштабного вторжения России в Украину состоялся 21 декабря 2022 года. Тогда глава государства отправился в США. Он прибыл в Белый дом, где встретился с президентом Байденом, а также выступил перед американским Конгрессом.

В начале февраля 2023 года Зеленский отправился с визитом в Великобританию и встретился с премьер-министром страны Риши Сунаком. Также он выступил перед британским парламентом и встретился в Лондоне с королем Чарльзом III.

Последний зарубежный визит Зеленского состоялся в Финляндии. Туда он прибыл в среду, 3 мая. Отмечалось, что во время встречи с президентом Финляндии Саули Ниинистьо главы государств обсудят вопросы обороны Украины и ее поддержки Финляндией.

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