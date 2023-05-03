Президент прибудет в Берлин по приглашению Штайнмайера.

Президент Украины Владимир Зеленский едет с визитом в Германию. Он состоится на следующей неделе.

Как сообщает немецкое издание Bild, Зеленский должен прибыть в Германию 13 мая. Самолет с украинским лидером приземлится в воинской части берлинского аэропорта.

"Президент приедет в Германию по приглашению федерального президента", – сообщили информированные источники в силовых структурах.

Силовики Германии уже готовятся к визиту украинского президента. Запланирована массированная полицейская операция с барьерами, проверкой документов, снайперами и собаками, ищущими взрывчатку.

Предполагается, что 14 мая Зеленского примет канцлер Олаф Шольц. Прием состоится с воинскими почестями. Также запланированы переговоры с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Кроме того, в тот же день Зеленский вылетит в Аахен. Там ему вручат премию Карла Великого. Затем президент вернется в Украину.

Зеленский в Европе

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 мая, президент Владимир Зелесский внезапно прибыл в Финляндию. Украинского лидера встретил президент Финляндии Саули Ниинистьо.

Как стало известно впоследствии, во второй половине дня Ниинистьо проведет северо-украинский саммит, в котором, кроме него, примут участие президент Зеленский, а также премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, премьер-министр Дании Метте Фредериксен и премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир.

Участники саммита планируют обсудить агрессивную войной России в Украине, дальнейшую поддержку Украины скандинавскими странами, развитие отношений Украины с ЕС и НАТО и инициативу Украины относительно справедливого мира.

После официальных обсуждений также запланирована совместная пресс-конференция.

Уточняется, что премьер-министры Швеции, Дании, Норвегии и Исландии также будут иметь двусторонние встречи с президентом Зеленским.

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