Самолет президента Украины Владимира Зеленского на пути во Францию сопровождали многоцелевые истребители четвертого поколения Eurofighter Typhoon Воздушных сил Германии.
Об этом свидетельствует видео, опубликованное пресс-секретарем президента Сергеем Никифоровым в Instagram Stories. В коротком ролике можно увидеть два истребителя, которые двигаются рядом с самолетом.
Никифоров подписал видео коротко: "Спасибо, Германия".
Последние зарубежные поездки Зеленского: что известно
Напомним, что вчера президент Украины прибыл в Германию. В Берлине он провел встречу с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, где они обсудили дальнейшую поддержку Украины.
Впоследствии стало известно о подписании Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности между странами. В частности, Украина и Германия будут работать над обеспечением устойчивых сил, способных защищать Украину сейчас и сдерживать агрессию в будущем. Согласно документу, ФРГ будет предоставлять Украине военное оборудование.
Сегодня стало известно, что Зеленский уже во Франции, на встрече с президентом Эммануэлем Макроном они подписали соглашение о гарантиях безопасности. Франция также обязуется помогать Украине защищать свои суверенитет, независимость и территориальную целостность от российской агрессии.