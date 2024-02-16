Ролик опубликовал его пресс-секретарь.

Самолет президента Украины Владимира Зеленского на пути во Францию сопровождали многоцелевые истребители четвертого поколения Eurofighter Typhoon Воздушных сил Германии.

Об этом свидетельствует видео, опубликованное пресс-секретарем президента Сергеем Никифоровым в Instagram Stories. В коротком ролике можно увидеть два истребителя, которые двигаются рядом с самолетом.

Никифоров подписал видео коротко: "Спасибо, Германия".

Последние зарубежные поездки Зеленского: что известно

Напомним, что вчера президент Украины прибыл в Германию. В Берлине он провел встречу с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, где они обсудили дальнейшую поддержку Украины.

Впоследствии стало известно о подписании Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности между странами. В частности, Украина и Германия будут работать над обеспечением устойчивых сил, способных защищать Украину сейчас и сдерживать агрессию в будущем. Согласно документу, ФРГ будет предоставлять Украине военное оборудование.

Сегодня стало известно, что Зеленский уже во Франции, на встрече с президентом Эммануэлем Макроном они подписали соглашение о гарантиях безопасности. Франция также обязуется помогать Украине защищать свои суверенитет, независимость и территориальную целостность от российской агрессии.

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