Германия настроена продолжать предоставлять Украине современное военное оборудование, отдавая приоритет противовоздушной обороне, артиллерии, бронетехнике, включая боеприпасы.

Обнародован текст Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке между Украиной и Федеративной Республикой Германия. Текст соглашения обнародован на сайте президента Украины.

Военная поддержка Украины

В документе указано, что Германия "непоколебима в своей поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах границ, международно признанных с 1991 года, включая территориальное море и свободную экономическую (морскую) зону".

В частности, Германия "намерена оказывать непоколебимую поддержку Украине столько, сколько потребуется для того, чтобы помочь Украине защитить себя, восстановить территориальную целостность в пределах ее международно признанных границ, обеспечить ее свободное и демократическое будущее, позволить Украине продолжать оказывать услуги своему народу, поддерживать функционирующую украинскую экономику и сдерживать будущую российскую агрессию".

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В соглашении определено, что Украина и Германия будут работать вместе для достижения справедливого и длительного мира, который будет иметь широкую глобальную поддержку.

Украина и Германия разделяют цель создания современных, оперативно совместимых и устойчивых Сил обороны Украины. Обе страны разделяют мнение о необходимости избежания незаконного перенаправления военной продукции, которая будет предоставляться Украине.

"Участники будут работать вместе над обеспечением устойчивых сил, способных защищать Украину сейчас и сдерживать агрессию в будущем, путем продолжения оказания помощи в сфере безопасности и современного военного оборудования в сухопутной, воздушной, морской, космической и киберсферах, предоставляя приоритет противовоздушной обороне, артиллерии, бронетехнике, включая боеприпасы, и другим ключевым способностям, а также способствуя повышению уровня оперативной совместимости с евроатлантическими партнерами", - отмечается в соглашении.

Обе страны будут усиливать сотрудничество в сфере разведки. Также, Германия обеспечит, по требованию, обучение и тренировки для инструкторов правоохранительных органов, таких как Национальная гвардия Украины и Государственная пограничная служба Украины, и продолжит оказывать материальную поддержку партнерским ведомствам в правоохранительной сфере.

Вместе с тем, Германия будет изучать пути поощрения и содействия привлечению своей оборонной промышленности к развитию оборонно-промышленной базы Украины, в том числе путем осуществления немецких промышленных инвестиций и создания соответствующих стимулов для инвестирования.

Восстановление Украины и наказание военных преступников РФ

Германия будет продолжать поддерживать Украину на ее пути от быстрого к долгосрочному восстановлению.

"Участники подтверждают, что Российская Федерация должна быть привлечена к ответственности за ущерб, нанесенный на территории Украины. Российские суверенные активы должны оставаться замороженными до тех пор, пока Российская Федерация не заплатит за ущерб, который она нанесла Украине", - отмечается в соглашении.

Кроме того, Украина и Германия признают необходимость создания международного компенсационного механизма для предоставления компенсации за убытки, потери или ущерб, вызванные российской агрессией.

Обе страны подчеркивают твердую приверженность привлечению к ответственности лиц, виновных в военных преступлениях и других зверствах, совершенных в связи с агрессивной войной России против Украины.

Послевоенные гарантии безопасности

"В случае нового вооруженного нападения России на Украину по требованию любого из участников [настоящего соглашения] участники проведут консультации в течение 24 часов для определения соответствующих дальнейших шагов", - отмечается в документе.

В этой связи, Германия подтверждает, что при таких обстоятельствах, она "предоставит Украине при необходимости быструю и устойчивую помощь в сфере безопасности, современную военную технику во всех необходимых сферах, а также экономическую помощь, будет искать согласия в ЕС относительно наложения на Россию экономических и других издержек".

В то же время, Украина обязуется продолжать реализацию амбициозной программы реформ, а Германия привержена поддержке усилий Украины на пути реформ. "Это является ключевым в контексте ее европейских стремлений и стремлений к НАТО", - сказано соглашении.

Срок действия этого соглашения рассчитан на десять лет.

Соглашения о безопасности Украины со странами Запада

Как сообщал УНИАН, первой страной, с которой Украина подписала соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, стала Великобритания. Документ, подписанный в январе, гарантирует Украине военную помощь на протяжении текущей войны, а также в случае новой агрессии РФ после того, как текущая война закончится.

Сразу после этого в посольстве США сообщили, что Вашингтон тоже намерен подписать аналогичное соглашение с Украиной. По словам посла Бриджит Бринк, сейчас продолжаются переговоры между Украиной и США по этому документу.

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