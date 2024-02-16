Договор был принят президентами двух стран Владимиром Зеленским и Эммануэлем Макроном.

Украина и Франция подписали соглашение о гарантиях безопасности для Киева. Договор был принят президентами двух стран Владимиром Зеленским и Эммануэлем Макроном в Париже.

Как сообщили в Елисейском дворце, событие произошло во время третьего визита Зеленского в Париж с момента полномасштабного вторжения России в Украину после визитов в феврале и мае 2023 года.

"Мы полны решимости стоять бок о бок с Украиной, чтобы Россия проиграла войну. ... Наша поддержка не только долгосрочная, но и также имеет коллективное намерение, поскольку Британия и Германия уже подписали это соглашение", - заявил Макрон после подписания договора.

Гарантии безопасности для Украины

Ранее в пятницу Украина и Германия подписали важное соглашение о безопасности. Церемония состоялась во время встречи президента Украины Владимира Зеленского и канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Как отметил глава немецкого правительства, его страна "продолжит поддерживать Украину против российской агрессивной войны".

Первой страной, подписавшей соглашение о гарантиях безопасности с Украиной, стала Великобритания. В январе страны подписали историческое соглашение по безопасности, которое, в частности, формализует военное и невоенное сотрудничество Британии и Украины в поддержку безопасности Украины.

Договор предусматривает, что в случае российской атаки в будущем, Британия предоставит Украине необходимую помощь быстро и безотлагательно, в том числе современное оружие для отражения агрессии на суше, в море и в воздушном пространстве.

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