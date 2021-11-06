В состав СНБО введены новые министры и выведены прежние.

Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны.

Об этом говорится в указе главы государства №569/2021 от 5 ноября.

В частности, в состав СНБО введен министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Павел Рябикин и первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

При этом, Алексей Резников утвержден в составе СНБО в должности министра обороны.

Также из состава СНБО выведен уволенный с должности первого вице-премьер-министра - министра экономики Алексей Любченко, уволенный с поста министра обороны Андрей Таран и уволенный с должности вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский.

Кадровые изменения в правительстве

Как сообщал УНИАН, 4 ноября Верховная Рада поддержала назначение новых членов Кабинета Министров:

Юлии Свириденко - на должность первого вице-премьер-министра Украины - министра экономики Украины.

Ирины Верещук - на должность первого вице-премьер-министра Украины - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Павла Рябикина - на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Алексея Резникова - на должность министра обороны.

Автор: Виталий Саенко