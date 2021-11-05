Глава государства отметил активизацию взаимодействия Украины в рамках Совета Европы.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал генерального секретаря Совета Европы Марию Пейчинович-Бурич способствовать освобождению украинцев, которых удерживает Российская Федерация.

Как сообщает Офис президента, Владимир Зеленский провел встречу с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич в Киеве.

В частности, Зеленский призвал Генерального секретаря Совета Европы способствовать привлечению всех механизмов этой международной организации для освобождения украинцев, которых Российская Федерация незаконно удерживает на временно оккупированных территориях Украины и в РФ.

Также отдельно были обсуждены практические модальности привлечения Генсекретаря Совета Европы к мониторингу ситуации с правами человека на временно оккупированных территориях Украины в соответствии с нормами международного права и национального законодательства нашего государства.

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Президент акцентировал внимание на том, что украинская сторона ожидает первый доклад Пейчинович-Бурич о ситуации с правами человека во временно оккупированном Крыму и готова к сотрудничеству в этом важном направлении. "Убежден, что ваш визит на административную границу с Автономной Республикой Крым дал возможность глубже понять важность этого вопроса и поможет при подготовке доклада", – отметил глава государства.

Как сообщал УНИАН, по данным омбудсмена Людмилы Денисовой, на оккупированном Донбассе удерживают в плену 280 украинцев, пропавшими без вести на территориях ОРДЛО считаются 258 человек.

Автор: Виталий Саенко