Президент выступил перед лидерами еврейских организаций в Музее Холокоста в Вашингтоне и рассказал об убийстве трех братьев его дедушки.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, как его семья пострадала во время Холокоста. Немецкие оккупанты расстреляли трех братьев дедушки президента, а также их родителей, жен, детей и всех родных.

Об этом глава государства рассказал во время выступления перед лидерами еврейских организаций в Музее Холокоста в Вашингтоне, которое транслировал на своей странице в Facebook Офис президента.

Он отметил, сегодняшний день – 1 сентября – в истории особый своим значением, ведь 82 года назад началась Вторая мировая война (1 сентября 1939 – 2 сентября 1945 года).

"Этот день особенный своими последствиями, которые вызвала человеческая жестокость, а точнее – ненависть..., которая вызвана особенно страшным вирусом, у него очень короткое название – нацизм", – сказал президент.

Зеленский напомнил, что жертвами Холокоста в Европе стали по меньшей мере 6 млн евреев, среди которых каждый четвертый был из Украины.

Он добавил, что среди них была и одна семья, историю которой стоит рассказать.

Речь шла о четырех братьях, троих из которых, а также их родителей, жен, детей и всех родных, расстреляли немецкие оккупанты, которые ворвались в Украину.

"Четвертый брат в то время был на фронте. Он прошел Вторую мировую, внес свой вклад в победу над нацизмом и через четыре года вернулся домой. Через два года у него родился сын, через 31 – внук, а через 40 лет его внук стал президентом Украины. Сейчас он стоит перед вами", – заявил глава государства.

Он подчеркнул, что "нацизм проиграл и проиграл навсегда", однако его сторонники и проявления существуют до сих пор в разных странах.

"Какова их роль и влияние в современной Украине? Меньше, чем ноль. Имеет ли идеология расизма и нетерпимости шансы в современной Украине? Меньше, чем никаких шансов. А убедительный ответ пропаганде некоторых третьих стран, которые иногда называют украинцев нацистами или антисемитами, очевидна – украинцы избрали меня президентом Украины", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что у народа Украины "не может быть зародышей нацизма или антисемитизма на генетическом уровне, не может быть ни в душе, ни в сердце украинского народа, который пережил на своей земле Бабий Яр".

Он добавил, что достойное чествование памяти жертв Холокоста – "это наш неоспоримый долг".

Зеленский считает, что рассказывать детям о Холокосте никогда не рано, но может быть поздно.

Глава государства сообщил, что привез с собой в США оцифрованные копии 43 писем на идише от 1941 года, большинство из авторов которых погибли в августе того же года во время самых масштабных расстрелов еврейского населения в Украине.

Он также отметил, что копии этих писем он передаст в фонды Музея Холокоста и процитировал фрагмент одного из писем, автор которого в частности писал, что "хочет и будет жить".

"Сегодня мы делаем все, чтобы "никогда снова" действительно означало "никогда снова". А это значит - "хочу и буду жить", жить в мире без нацизма, расизма, ксенофобии, нетерпимости и неравенства", – подытожил президент Украины.

Напомним, Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон с официальным визитом 31 августа. На 1 августа запланирована встреча Зеленского с президентом США Джо Байденом.

Что нужно знать о Холокосте – справка УНИАН

Холокостом называют систематическое преследование и уничтожение евреев и ромов нацистской Германией и пособниками нацистов в течение 1933 – 1945 годов, пишет Википедия.

Холокост – это геноцид еврейского народа во времена Второй мировой войны, жертвами которого стали до 6 миллионов человек.

Авторы: Антонина Доломанжи, Екатерина Присяжнюк