Президент Владимир Зеленский убежден, что Украина станет членом Европейского Союза.
Об этом он написал в Twitter.
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«Украина - это Европа. И мы - европейцы. Мы - центр и сердце Европы. По географии, духу, ценностям и устремлениям. Мы доказали это на Майдане и доказываем ежедневно, меняя наше государство, строя независимость и наше будущее, защищая восточную границу Европы. Украина обязательно будет в ЕС», - отметил президент.
Как известно, сегодня в Украине отмечают День Европы.
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