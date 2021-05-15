Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина «по географии, духу, ценностям и устремлениям» является частью Европы.

Президент Владимир Зеленский убежден, что Украина станет членом Европейского Союза.

Об этом он написал в Twitter.

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«Украина - это Европа. И мы - европейцы. Мы - центр и сердце Европы. По географии, духу, ценностям и устремлениям. Мы доказали это на Майдане и доказываем ежедневно, меняя наше государство, строя независимость и наше будущее, защищая восточную границу Европы. Украина обязательно будет в ЕС», - отметил президент.

Как известно, сегодня в Украине отмечают День Европы.

Украина и ЕС: что известно

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Автор: Виктория Токарева