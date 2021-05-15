В День Европы украинцы отмечают день общих ценностей, общей истории всех европейских наций.

Культура и ценности Украины тесто связаны с Европой. С Европой нас объединяет не только местоположение, но и общий путь. Именно поэтому был установлен украинский День Европы. Праздник учрежден указом президента Леонида Кучмы в 2003 году. День Европы ежегодно отмечается в Украине в третью субботу мая.

История праздника

Читайте такжеДень семьи 2021: самые теплые поздравления для родных людейВпервые праздник начали отмечать в Евросоюзе. Там датой праздника выбрано 9 мая в честь даты принятия Декларации Шумана 9 мая 1950 года. После Второй мировой войны в Европе началась гонка вооружений. Французский министр иностранных дел Шуман предложил странам объединиться и начать евроинтеграцию. В Украине праздник был установлен с учетом курса на сближение с Европой.

Мероприятия к празднику в Украине

День Европы в Киеве отметят 15 мая. В праздник будут проведены гонки на электроскутерах, симфонический концерт и выставки. В этом году праздник посвящен Дунаю и развитию свободного судоходства на реке. Также к празднику будут проведены онлайн-мероприятия: конкурсы, фотовыставки, культурные проекты, флешмобы. Мероприятия также будут проводиться в других украинских городах.

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Автор: Екатерина Пулатова