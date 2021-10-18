Президент также считает, что комиссия по избранию руководителя САП соберется в ближайшие дни для проведения последнего этапа конкурса.

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что Верховная Рада проголосует за закон о Национальном антикоррупционном бюро уже на следующей пленарной неделе.

Об этом президент заявил в интервью телеканалу ICTV.

"Есть вызовы, определенное торможение есть, но, тем не менее, сегодня при некоторых изменениях в руководстве Верховной Рады мы ускорим голосования во втором чтении закона о Национальном антикоррупционном бюро. Это будет точно. Уверен, что мы проголосуем этот закон на следующей неделе, если депутаты не подведут. Верю в них", - отметил он.

Кроме того, Зеленский добавил, что был удивлен тем, что комиссия по избранию руководителя САП не может собраться для проведения окончательного этапа конкурса.

"Мы немножко поработали. И я думаю, что в ближайшие дни эта комиссия соберется. Также у нас будет завершен конкурс, и мы наконец получим прокурора САП", - подытожил президент.

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Напомним, 21 августа 2020 года генпрокурор Ирина Венедиктова подписала приказ об увольнении Назара Холодницького с должности заместителя генпрокурора - руководителя САП.

Конкурс по выбору кандидатов на должность руководителя САП начался в январе 2021 года. Конкурс включает стандартные этапы по тестированию на знание законодательства, практические задания, тестирование на полиграфе и психологическое исследование, а также собеседование.

К участию в конкурсе было допущено 128 человек.

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Автор: Антонина Доломанжи