В НАБУ прокомментировали увольнение Холодницкого

В Бюро заявляют, что пятилетнее сотрудничество с САП запомнилось стремительным стартом противодействия топ-коррупции, резонансными расследованиями и первыми судебными приговорами.

В НАБУ выражают надежду, что освобождение Назара Холодницкого от должности заместителя генерального прокурора - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры не помешает расследованиям Бюро.

Об этом говорится на странице Национального антикоррупционного бюро Украины в Facebook.

"Увольнение с должности руководителя САП Назара Холодницкого не должно помешать расследованиям Национального бюро", - говорится в сообщении.

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Как отметили в НАБУ, период пятилетнего сотрудничества НАБУ и САП запомнился стремительным стартом противодействия топ-коррупции в Украине, резонансными расследованиями и первыми судебными приговорами с реальным наказанием виновных.

"Как в любом рабочем процессе, было разное: конфликты, дискуссии, компромиссы и достижения полного согласия. Отметим, что минувшие полгода стали едва ли не самыми конструктивными с точки зрения взаимодействия и эффективности работы НАБУ и САП", - подчеркнули в Бюро.

"Надеемся, что с увольнением руководителя САП и последующей необходимостью решения отдельных рабочих вопросов с Офисом генерального прокурора не станет риском для функционирования налаженного антикоррупционного механизма", - заявили в НАБУ.

Смена руководства САП

Сегодня, 21 августа, генпрокурор Ирина Венедиктова подписала приказ об увольнении Холодницкого с должности заместителя генпрокурора - руководителя САП.

В связи с увольнением Холодницкого временно исполняющим обязанности председателя Специализированного антикоррупционной прокуратуры стал Максим Грищук.

Сам Максим Грищук сообщил УНИАН, что узнал о своем назначении на должность и.о. руководителя САП неофициально, в телефонном разговоре с коллегами.

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Автор: Виталий Саенко