Предполагается, что эта система позволит реагировать на угрозы по стандартам НАТО и мира.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 20 августа 2021 года "о введении национальной системы устойчивости".

Об этом говорится в соответствующем указе главы государства №479/2021, размещенном на его сайте.

Так, указом, кроме введения решения СНБО в действие, предполагается утвердить Концепцию обеспечения национальной системы устойчивости.

Концепция определяет цель, основные принципы, направления, механизмы и сроки внедрения и функционирования национальной системы устойчивости, направленной на обеспечение способности государства и общества своевременно идентифицировать угрозы, выявлять уязвимости и оценивать риски национальной безопасности, предотвращать или минимизировать их негативные воздействия, эффективно реагировать и быстро и полномасштабно восстанавливаться после возникновения угрозы или наступления чрезвычайных и кризисных ситуаций всех видов, включая угрозы гибридного типа, но не ограничиваясь ими.

В ней отмечается, что внедряемая национальная система устойчивости должна предусматривать обеспечение функционирования таких базовых элементов, как гарантированная действенность и способность к полноценному функционированию системы государственных органов, их институциональная устойчивость; безопасность и защищенность объектов критической инфраструктуры; способность единой государственной системы гражданской защиты к действиям в условиях угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций; способность эффективно реагировать на неконтролируемое массовое перемещение людей; общественная устойчивость, в частности, к информационным воздействиям; финансово-экономическая устойчивость, в частности непрерывность основных бизнес-процессов.

Среди прочего, в концепции определяется, что для решения проблем, связанных с введением национальной системы устойчивости, необходимо создание механизма институционального обеспечения национальной системы устойчивости. На государственном уровне это национальный координатор по вопросам сотрудничества Украины с НАТО в сфере развития национальной системы устойчивости.

Концепцию предполагается реализовать в течение 2021-2025 годов. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Национальная система устойчивости

Как сообщал УНИАН, 11 мая Зеленский заявил о завершении разработки концепции национальной системы устойчивости, которая предполагает обеспечение готовности государства и общества к реагированию на любые угрозы и опасности.

По словам главы государства, сформирована мощная система обеспечения национальной безопасности, основу которой составляют взаимосвязанные государственные и негосударственные институты, гражданское общество, граждане и другие субъекты, призванные решать задачи национальной безопасности в определенный законодательством способом.

20 августа секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Совет одобрил Концепцию национальной системы устойчивости.

Автор: Таня Поляковская