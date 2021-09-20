Правительство должно принять в 2022 году меры по обеспечению развития сектора безопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО.

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 17 сентября "О предложениях к проекту закона "О государственном бюджете Украины на 2022 год" по статьям, связанным с обеспечением нацбезопасности и обороны".

Соответствующий указ №477/2021 с 20 сентября опубликовано на сайте главы государства.

"Кабинету министров предусмотреть в проекте закона "О государственном бюджете Украины на 2022 год" общий финансовый ресурс на обеспечение национальной безопасности и обороны в объеме не менее 5,95% валового внутреннего продукта для сектора безопасности и обороны, при этом финансирование потребностей сектора безопасности и обороны украины предусмотреть в объеме не менее 319437,7 миллиона гривен", - говорится в документе.

Читайте такжеКабмин прогнозирует снижение инфляции в 2022 годуТакже правительству необходимо принять в 2022 году меры по обеспечению первоочередного финансирования деятельности субъектов сектора безопасности и обороны по таким приоритетным направлениям, как развитие в соответствии со стандартами НАТО и выполнение Национальной разведывательной программы на 2021 - 2025 годы.

Кроме того, Кабмину нужно проработать вопрос повышения размеров денежного обеспечения военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава и полицейских, принять меры по созданию и вступления в 2022 году функциональной способности агентства оборонных технологий и государственного целевого фонда развития оборонного-промышленного комплекса Украины.

Как ранее сообщал УНИАН, Совет национальной безопасности и обороны решил ввести санкции против всех организаторов выборов в Государственную Думу Российской Федерации на украинских оккупированных территориях.

Автор: Леся Лещенко