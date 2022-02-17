По словам президента, Украина хочет гарантий относительно финансирования армии и энергетической безопасности, однако "кроме прагматичных вещей, нужен глобальный документ".

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украине не нужны военные с чужими флагами на ее территории.

Об этом он заявил в интервью "РБК-Украина".

"Сегодня уже ни у кого нет стопроцентной уверенности, что завтра с ними ничего не случится. Даже если они находятся в том или ином союзе. У многих появились сомнения", - отметил президент.

Он отметил, что кроме теоретических вещей, призывов, законов и постановлений парламента, есть и прагматичные, в частности, увеличение армии.

Читайте такжеДля Украины неприемлема позиция относительно не вступления в НАТО - Зеленский"Мы можем увеличить армию в два-три раза, но тогда, например, не сможем строить дороги. Для нас это проблема. Поэтому если вы, наши партнеры, говорите, что это наши общие ценности, то давайте и тратить на них вместе. И нет, это не альтруизм, это про то, что завтра и на вас пойдут. Пойдут и дальше, после чего возникнет миграционный кризис и так далее", - сказал Зеленский.

Глава государства рассказал, что встречает понимание у других лидеров относительно того, что именно такие гарантии Украина должна получить.

В то же время, он не объяснил, во время разговора с кем конкретно встретил соответствующее понимание.

"Мы подняли этот вопрос на уровень тех лидеров, которые, как мы считаем, должны быть за этим столом. Которые дадут нам гарантии, включая пункт о сильной, обеспеченной, финансируемой, вооруженной армии. Это все равно должны быть страны, которые потом, вдруг что случится, должны нести ответственность – сильные мира сего", - сказал президент.

По его словам, самый первый пункт такой ответственности - это финансирование армии.

"Мощная независимая армия на территории Восточной Европы, на территории Украины, которая защищает Украину и не только, потому что сдерживает любые дальнейшие посягательства. В этом нет ноу-хау. Только сегодня все это на обеспечении бюджета Украины. За исключением некоторого вооружения, которое нам поставляют партнеры. Но я еще раз говорю – они помогают себе... Но мы им благодарны. Без их помощи ситуация была бы явно хуже", - считает Зеленский.

Еще одним важным пунктом, по его мнению, является энергетическая безопасность, в частности по вопросу с "Северным потоком-2".

"Мы понимаем, за нас умирать никто не будет. Вопросов нет. Мы говорим - спасибо. Мало того, мы не хотим оказаться в роли той страны, которая живет в иллюзии, что за нее будут все умирать, а когда начнется агрессия – то будем не готовы. Мы точно этого не хотим. Мы сразу признаем: нам военные люди с чужими флагами на нашей территории не нужны", - подчеркнул президент.

По словам Зеленского, Украина этого не просит, ведь тогда дестабилизация будет во всем мире.

"Мы не хотим давать лишний повод РФ говорить, что у нас здесь базы и что им надо себя "защищать". Но мы хотим все остальное. Поэтому, конечно же, кроме прагматичных вещей, нужен глобальный документ. Коллективом "нормандского формата" мы не обойдемся и никто не обойдется. Сильные мира сего, включая Штаты и Россию, сядут и подпишут, что есть такой вот путь. Но там должно быть три-четыре-пять пунктов о безопасности нашей страны. Тогда это разговор", - подытожил он.

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