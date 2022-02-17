В частности, из-за этого в Украине не могут повысить зарплаты.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что появление новых "дат вторжения" России и паника работают против Украины и несут ей потери.

Об этом он заявил в интервью "РБК-Украина".

"Об этом можно долго говорить. Для нас это точно только потери. Потери по всем фронтам. Даже вот позиция по поводу значительного повышения зарплат. И речь не только о военных, но и о медиках, и учителях, которым мы с осени хотим поднять зарплаты. Надеюсь, нам это удастся", - сказал президент.

Однако, по мнению Зеленского, "с постоянными паническими настроениями в обществе это физически будет сделать невозможно".

Он отметил, что все эти "даты" и паника работают против Украины.

"Даже неважно, кто субъект распространения этой информации. Мы понимаем, что по россиянам это тоже сильно бьет... Но мы же не должны думать, что у них там происходит. У нас один выход – мы должны вести себя как субъект, потому что иначе тебя затопчут", - подчеркнул глава государства.

По его мнению, россияне подыгрывают возникновению этих "дат".

"Ну это же видно. Смотрите, они сегодня стреляли на Донбассе, и вчера, и раньше. Говорят, что отводят войска, а после этого стреляют. Ну зачем? Я считаю, что это глупость, совершают просто абсолютно неадекватные поступки", - считает Зеленский.

По его словам, проблема заключается в том, что история с "датами вторжения" может "длиться достаточно долго и держать в состоянии напряжения".

"Но нам нельзя в этот поезд садиться. Мы едем в другую сторону", - подчеркнул президент.

Он добавил, что на всех встречах говорил об этом западным лидерам, однако "им не очень нравится такая позиция, потому что она другая".

Напомним, ранее западные СМИ и аналитики уже пытались спрогнозировать сроки вторжения РФ в Украину. Последний раз оно "планировалось" на 15-16 февраля, однако так и не состоялось.

Накануне в Белом доме сообщили, что Россия увеличила свое военное присутствие вдоль границы с Украиной, за последние дни там прибавилось около 7 тысяч военнослужащих. При этом некоторые из них прибыли накануне, в среду.

Вместе с тем Минобороны РФ 15-16 февраля заявляло о якобы начале отвода войск к местам постоянной дислокации. Хотя в НАТО это не подтверждают.

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