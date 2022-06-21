По словам президента, если Украина не выдержит давления, то после нее другие бывшие советские республики могут быть под угрозой атаки со стороны России.

Президент Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул, что Россия не остановится на Украине, потому что видит как свою территорию всего бывшего СССР.

Об этом он заявил на брифинге по результатам встречи с премьер-министром Люксембурга Ксавье Бетелем.

"Мы уверены, что Российская Федерация не остановится на нашей территории, на территории Украины...", - отметил президент.

По его мнению, Россия видит всю бывшую территорию Советского Союза как свою, как территорию РФ.

"Поэтому мы понимаем, что если наше государство не выдержит такого давления, то после нас наши соседи, другие бывшие советские республики могут быть под угрозой атаки со стороны РФ", - добавил Зеленский.

Ранее Зеленский рассказал, что фронт в Украине растянулся более чем на 2,5 тысячи километров. Он также предупредил, что этой неделе следует ожидать усиление вражеской активности России.

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